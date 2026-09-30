Máxima expectativa por Argentina-Bolivia en Córdoba: todo lo que hay que saber

FOTO: El Kempes tendrá el aforo reducido en el amistoso de este miércoles.

La selección argentina vuelve a jugar en Córdoba este miércoles ante Bolivia y el estadio Mario Alberto Kempes tendrá un importante operativo de seguridad para recibir a los hinchas.

El partido comenzará a las 21, pero desde el Cosedepro recomendaron llegar con anticipación: los portones del estadio se abrirán a las 18, tres horas antes del inicio del encuentro.

El presidente del Cosedepro, Marcelo Frossasco, explicó que el operativo involucrará a distintos organismos municipales y provinciales y contará con 1.100 personas afectadas.

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Por ese motivo, desde el organismo remarcaron la importancia de aprovechar el margen de tiempo disponible para evitar demoras en los accesos y recomendaron llegar con tiempo.

DNI y entrada, requisitos indispensables para ingresar

Quienes concurran al Kempes deberán llevar DNI y la entrada correspondiente.

El encuentro contará con el programa Tribuna Segura, por lo que se realizarán los controles correspondientes antes del ingreso.

Además, el partido entre Argentina y Bolivia contará únicamente con presencia de público local. En el estadio estarán permitidos los colores y camisetas de la selección argentina.

Los hinchas de Bolivia también podrán ir, pero sin identificarse con la camiseta de su país.

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Dónde estacionar cerca del Kempes

Otro de los puntos a considerar es el estacionamiento.

Habrá espacios disponibles en distintos sectores cercanos al estadio, entre ellos la Rotonda Central, Plaza Norte, Plaza Sur, el Centro de Convenciones, Parque del Kempes y Plaza Monte Pacheco, entre otros.

El titular del Cosedepro también afirmó que no habrá naranjitas cobrando por el estacionamiento.

Estarán disponibles los siete sectores de playas de estacionamiento habilitados en el nuevo Estadio Parking.

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El operativo buscará ordenar el ingreso y la circulación en los alrededores del Kempes durante la esperada jornada del amistoso entre Argentina y Bolivia.

Transporte urbano

Desde las 18 estarán disponibles 8 unidades del Transporte Urbano de Pasajeros (4 de la empresa Sol Bus y 4 de Tamse) para trasladar hinchas desde la Plaza de la Intendencia-Héroes de Malvinas hacia el Parque del Kempes.

Los pasajeros podrán abonar el boleto con todos los medios de pagos habilitados: Tarjeta SUBE, tarjetas de débito y/o crédito y código QR.

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Ordenamiento del tránsito

La Policía Municipal de Tránsito dispuso un operativo de ordenamiento en las inmediaciones del estadio. Un total de 60 agentes orientarán al público a estacionar sus vehículos en las zonas designadas y con espacios disponibles, conforme el operativo de seguridad.

En cada una de las zonas se activará a la salida el direccionamiento del tránsito, orientando en contramano parte de las colectoras de Cárcano, Av. del Piamonte y un tramo de Av. Gauss, para permitir una pronta evacuación y reducir los inconvenientes que la gran cantidad de vehículos con público asistente al evento pudiera ocasionar a los que no están vinculados al partido.

La Avenida Circunvalación no será objeto de corte ni reorientación, excepto a la salida, cuando se impedirá acceder hacia el estadio.

Aforo restringido

El encuentro se disputará bajo las condiciones establecidas por la sanción impuesta por FIFA a la Asociación del Fútbol Argentino, que contempla el cierre parcial del 50% de las gradas, principalmente en los sectores ubicados detrás de los arcos.

En el estadio Mario Alberto Kempes, la Popular Sur Luis Fabián Artime permanecerá sin público, mientras que la Popular Norte Daniel Alberto Willington tendrá una reducción de 2.500 espectadores respecto de su capacidad habitual.

Asimismo, la Platea Este Roberto Gasparini estará habilitada exclusivamente para niños y niñas de hasta 12 años pertenecientes a clubes y organizaciones sociales, de acuerdo con las condiciones establecidas para este encuentro.