La Selección argentina se enfrenta con Bolivia, en el inicio de una fecha FIFA que será inolvidable
El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Transmite Cadena 3.
30/09/2026 | 07:37Redacción Cadena 3
FOTO: El Cuti Romero será el capitán tras la ausencia de Messi.
La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Bolivia, en el que será el primero de sus partidos en una fecha FIFA que será inolvidable.
El encuentro está programado para las 21, se llevará en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, será controlado por el árbitro colombiano Jhon Ospina y se podrá seguir por Cadena 3.
El de este miércoles será el primer partido de la Selección argentina luego de la dolorosa derrota en la final del Mundial 2026 frente a España, en un encuentro que se definió recién en el tiempo extra.
El técnico Lionel Scaloni solo mantendría una incógnita en el 11 titular, que es la presencia de Valentín Barco o Franco Mastantuono como mediocampista ofensivo.
Por otra parte, se destacan las presencias de Agustín Giay y Facundo Medina en los laterales de la defensa. El último de ellos ocuparía el lugar de Nicolás Tagliafico, quien se entrenó de manera diferenciada.
A su vez, Exequiel Palacios ocuparía el lugar de Enzo Fernández en la mitad de la cancha, mientras que Nicolás Paz también iría desde el comienzo con el objetivo de conectar con los dos delanteros, que serán Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
Esta fecha FIFA de la Selección argentina estará marcada por el retiro de Lionel Messi, quien jugará su último partido con la "Albiceleste" el martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental.
Bolivia, por su parte, arriba a este encuentro en un muy mal momento, ya que perdió contra Irak en el Repechaje para ingresar al Mundial 2026 y, a partir de allí, solo sufrió derrotas: 4-0 con Escocia y Argelia y 2-0 ante Paraguay.
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El conjunto de Lionel Scaloni arribó a la "Docta" este martes por la noche de cara al amistoso que se jugará este miércoles desde las 21.
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Las posibles formaciones y otros detalles del partido
Amistoso internacional
Argentina - Bolivia
Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)
Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)
Hora: 21. TV: TyC Sports y Telefe
Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Bolivia: el director técnico aún no dio detalles sobre el posible 11 titular. DT: Oscar Villegas.
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo? La Selección argentina se enfrentará a Bolivia en un partido amistoso.
¿Quién es el árbitro del partido? El árbitro será Jhon Ospina de Colombia.
¿Cuándo se jugará el partido? El partido se jugará este miércoles a las 21.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes en la Ciudad de Córdoba.
¿Por qué es especial esta fecha FIFA? Esta fecha FIFA es especial porque marcará el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina.