Incidentes en Newell’s: "En Rosario la violencia es tan del fútbol como la pelota, lamentablemente"

El periodista especializado en deportes, barras y política en el fútbol Alejo Diz analizó la situación que atraviesa Newell’s tras los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Coloso Marcelo Bielsa y cuestionó las situaciones de violencia que se repiten alrededor del fútbol rosarino. “La violencia es tan del fútbol como la pelota, lamentablemente, en nuestra ciudad”, sostuvo.

Diz planteó que los episodios registrados en Newell’s no constituyen un hecho aislado, sino que responden a una dinámica que se repite desde hace años. “Vos recién hiciste un relato de todo lo que he cubierto de Newell's, y no se salió de eso”, señaló, y agregó que la descripción de los hechos podía hacerse “calcada con situaciones que se han vivido mucho tiempo atrás y repetidas veces”.

Según su reconstrucción, un grupo de hinchas de Central habría llegado hasta las inmediaciones del estadio y, tras una provocación verbal, algunos socios de Newell’s reaccionaron y salieron del club. “Había pasado una moto cantando por alrededor del Coloso, y ahí es cuando se despierta un poco la bronca de algunos socios que estaban dentro del club”, explicó. Y remarcó: “Sale un grupo muy pequeño a buscar víctimas para responder a esa agresión verbal”.

Para Diz, la reacción posterior debe analizarse dentro de un contexto de provocaciones que se producen habitualmente entre hinchas de ambos clubes. “Es una situación que se repite de provocación que se da permanentemente, la ciudad lo vemos y se cruza uno con Central”, afirmó. En ese marco, sostuvo que quienes participaron de los incidentes terminaron utilizando al club como refugio y que luego “se desborda todo”.

El periodista también destacó el posicionamiento del presidente de Newell’s, frente a lo sucedido. “Yo creo que lo que le da fortaleza a Boero, ayer en su conferencia de prensa, a diferencia de otras dirigencias, es que esta es la de Newell’s. Yo creo que es la más seria que ha tenido Newell’s en mucho tiempo”, expresó. Su valoración, dijo, debe entenderse además frente a una década particularmente compleja para la institución.

“Te estoy hablando de un Newell’s que, si se quiere, en la última década nunca se lo vio tan mal en su historia”, afirmó Diz. Y fue todavía más contundente: “La peor historia de Newell’s son sus últimos 10 años. Es muy difícil encontrar una década tan mala de Newell’s institucional y deportiva como la de los últimos 10 años”.

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Otro de los ejes de su análisis fue la relación entre la Policía y los hinchas. Diz reconoció que hubo un proceso de diálogo entre el gobierno provincial y los clubes para reducir los episodios de violencia en los operativos, pero marcó una diferencia que considera histórica. “La diferencia que hay entre Newell’s y Central, y que es inobjetable, es que la Policía entra a Newell’s a reprimir a socios como no lo hace en Central”, sostuvo.

En ese sentido, recordó un episodio ocurrido en 2011, cuando efectivos de la Policía Montada ingresaron al estadio durante un partido ante Olimpo. “Tuvimos que tirar todo el piso porque entró la montada en el partido con Olimpo, a la finalización del partido, a reprimir a los socios”, relató. Y calificó aquel operativo como “una barbaridad”, al recordar que, según su relato, “estaban pegándole a los chicos, a los menores”.

Diz también se refirió a la tensión que podría haberse generado entre la dirigencia de Newell’s y el gobierno provincial después de los últimos incidentes. En ese contexto, consideró que la situación pudo haber afectado una relación que venía atravesando un proceso de diálogo. “Me parece que sí, algo pudo haber cambiado en la relación”, señaló, aunque aclaró que algunas de las cuestiones planteadas durante la conferencia de prensa podían ser discutibles.

Otro de los puntos abordados fue la relación entre Newell’s, la Asociación del Fútbol Argentino y Claudio Tapia. Diz vinculó el malestar con la conducción de la AFA con las denuncias surgidas a partir de la auditoría realizada sobre la administración anterior del club. “Hay un malestar en AFA con Newell’s, por la denuncia, por la auditoría que se hizo”, afirmó. Según su interpretación, “a la AFA no le gusta que los dirigentes desfilen por la Justicia penal”.

En ese marco, el periodista también mencionó una presunta erogación registrada en la contabilidad del club por una suma de 400 millones de pesos a una distribuidora, realizada antes de un partido ante Huracán. Diz sostuvo que el movimiento genera interrogantes sobre el destino del dinero y reclamó que primero se investigue judicialmente para determinar si existieron irregularidades. “La suspicacia está clara”, expresó, aunque remarcó que para avanzar contra exdirigentes deben existir fundamentos y pruebas que sean presentados ante la Justicia.

Finalmente, Diz planteó que cualquier eventual proceso disciplinario contra socios o exdirigentes debería respetar los pasos institucionales y judiciales correspondientes. “Primero la denuncia, que la Justicia avance en investigación, encuentre culpables y después el proceso de expulsión de socios con esa argumentación”, sostuvo. Y advirtió sobre los riesgos de invertir ese orden: “Si el camino es inverso, ya pasó lo de Ramiro Cataño, a un socio que sacaron del club y tuvo que acudir a la Justicia y lo tuvieron que restituir”. Así, cerró su análisis con una mirada que excedió los incidentes recientes y puso el foco en la relación entre violencia, dirigencia, Policía, AFA y la vida institucional de Newell’s.

Entrevista de Hernán Funes.