FOTO: Condenan a tres meses de prisión a hombre que incendió contenedores de basura en Buenos Aires

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) -- Un hombre fue condenado a tres meses de prisión efectiva por incendiar tres contenedores de basura cerca del Congreso. Las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) registraron el incidente, que tuvo lugar en la avenida Callao al 100, donde estaban ubicados los contenedores, según un comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires.

Los hechos ocurrieron cuando efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron rápidamente al lugar y procedieron a la detención del implicado. Este enfrentó un juicio abreviado por el delito de daños agravados por tratarse de un bien público, a raíz de la intervención del auxiliar fiscal Ricardo Becu, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este.

Durante el proceso, se verificó que el acusado contaba con antecedentes por robo y había sido declarado reincidente, lo que influyó en la decisión del juez. Así, se le impuso una sentencia de tres meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El acuerdo alcanzado fue homologado por Gonzalo Rúa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6.