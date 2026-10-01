Condenan a tres meses de prisión a hombre que incendió contenedores de basura en Buenos Aires
El acuerdo fue homologado por el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº6, Gonzalo Rúa.
FOTO: Condenan a tres meses de prisión a hombre que incendió contenedores de basura en Buenos Aires
Buenos Aires, 1 de octubre (NA) -- Un hombre fue condenado a tres meses de prisión efectiva por incendiar tres contenedores de basura cerca del Congreso. Las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) registraron el incidente, que tuvo lugar en la avenida Callao al 100, donde estaban ubicados los contenedores, según un comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires.
Los hechos ocurrieron cuando efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron rápidamente al lugar y procedieron a la detención del implicado. Este enfrentó un juicio abreviado por el delito de daños agravados por tratarse de un bien público, a raíz de la intervención del auxiliar fiscal Ricardo Becu, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Este.
Durante el proceso, se verificó que el acusado contaba con antecedentes por robo y había sido declarado reincidente, lo que influyó en la decisión del juez. Así, se le impuso una sentencia de tres meses de prisión de cumplimiento efectivo.
El acuerdo alcanzado fue homologado por Gonzalo Rúa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6.
Lectura rápida
¿Qué delito cometió el hombre?
Incendió tres contenedores de basura cerca del Congreso en Buenos Aires.
¿Cuál fue la condena impuesta?
Se le impusieron tres meses de prisión efectiva.
¿Dónde ocurrió el hecho?
En la avenida Callao al 100, cerca del Congreso.
¿Quién homologó el acuerdo?
El acuerdo fue homologado por Gonzalo Rúa, juez del caso.
¿Qué antecedentes tenía el condenado?
Presentaba antecedentes por robo y era reincidente.
[Fuente: Noticias Argentinas]