Turismo Carretera: Con 53 inscriptos, San Nicolás es la segunda del play-off y promete dura lucha
Con el antecedente del gran duelo Canapino-Rossi en 2025, la Copa llega al técnico circuito de 4 mil metros con Werner de Ford adelante y un montón de figuras pretendiendo no perderle pisada.
01/10/2026 | 08:35Redacción Cadena 3
FOTO: Después de ganar en San Luis, Werner llega puntero de la Copa a San Nicolás
Con 53 inscriptos, este fin de semana -03.04 de octubre- llega la 12ª Fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera al Autódromo San Nicolás Ciudad -4.000 mts.- en la Pcia. de Buenos Aires. La 2ª Fecha de la Copa de Oro 2026 que trae a Mariano Werner y su Ford Mustang blanco en la punta, luego de su notable triunfo en San Luis.
Será la 12ª presentación del TC en esta pista, donde el líder paranaense es el más ganador, con tres victorias.
Ford llega a San Nicolás liderando el play-off con Werner que, además, es el más ganador en esta pista
La carrera nicoleña tiene como último gran antecedente un disputado duelo bajo la amenaza de la lluvia entre el campeón 2025, Agustín Canapino y su Chevrolet Camaro, frente al ex-campeón Matías Rossi con su Toyota Camry. Dos que, esta en esta oportunidad, necesitarán de un protagonismo parecido en este escenario para intentar disputar bien arriba el play-off. El 'Misil' está más complicado que el 'Titan', claro.
Porque la 'Copa de Oro' tiene a: Werner 53, Otto Fritzler -Mercedes- 42.5, Julián Santero -BMW- 42 (3UM), Facundo Chapur -Torino- 41, Canapino 35, Marco Dianda -Dodge- 29.5 (3UM), Jonatan Castellano -Dodge- 28, Valentín Aguirre -Chevrolet- 25, Hernán Palazzo -Toyota- 24.5, Marco Landa -Chevrolet- 21, Christian Ledesma -Chevrolet- 16, Ignacio Faín -Torino- 12, Mauricio Lambiris -Ford- 6, José M. Urcera -Mercedes- 5, Juan Pablo Gianini -Ford- 3 y Matías Rossi -Toyota-.
Canapino tiene el recuerdo fresco de su gran victoria frente a Rossi en San Nicolás 2025, Chevrolet tiene un capital de ilusión importante, con él
Dos, que quedaron muy bien posicionados para entrar como '3 de último minuto' después de correr muy bien en San Luis y están a la expectativa de meterse con buenos puntos a la 'Copa' son Luis José Di Palma -Toyota-, que estaría con 41 puntos y Germán Todino -Ford-, que lo haría con 35.5 unidades.
Como puede verse, sea para afirmarse, como para recuperarse de la atípica -por el clima con nieve y lluvia, el sábado- competencia anterior, los que vienen con el play-off en la mira tienen una cita clave en el técnico circuito pegado a la autopista Buenos Aires-Rosario.
Como otras novedades, puede destacarse que no estará presente el salteño Jeremías Olmedo, que anunció un 'impasse' por lo que resta del certamen; que el piloto de Ferré -Bs.As.-, Santiago Álvarez se cambia de Toyota a Chevrolet y que vuelve -luego de su ausencia en San Luis- Sebastián Abella -Toyota-.
TC en San Nicolás -los inscriptos-
01 1 Canapino, Agustín Chevrolet CANNING MOTORSPORTS
02 3 Lambiris, Mauricio Ford LABORITO JR.
03 4 Todino, Germán Ford FPA RACING
04 5 Agrelo, Marcelo Torino TROTTA RACING
05 6 Trucco, Juan Martín Dodge DBG MOTORSPORT
06 7 Mangoni, Santiago Chevrolet CANNING MOTORSPORTS
07 11 Werner, Mariano Ford FADEL MEMO CORSE
08 14 Ledesma, Christian Chevrolet PRADECON RACING
09 15 Ebarlín, Juan José Chevrolet LRD PERFORMANCE
10 24 Di Palma, Luis José Toyota RUS MED TEAM
11 27 Spataro, Emiliano Ford SPATARO RACING
12 29 Craparo, Elio Ford MORIATIS COMPETICION
13 32 Canapino, Matías Torino CATALAN MAGNI MOTORSPORT
14 37 Fontana, Norberto Chevrolet AZAR MOTORSPORT
15 53 Catalán Magni, Juan T. Chevrolet CATALAN MAGNI MOTORSPORT
16 57 Gianini, Juan P. Ford JPG RACING
17 63 Bonelli, Nicolás Ford HERMANOS ALVAREZ
18 68 Santero, Julián BMW BMW MOTORSPORT
19 71 Abella, Sebastian Toyota ALIFRACO SPORT
20 77 Carinelli, Augusto Ford GURI MARTINEZ COMP.
21 79 Chapur, Facundo Torino TROTTA RACING
22 83 Ardusso, Facundo Ford GURI MARTINEZ COMP.
23 85 Risatti, Ricardo Ford TCM RACING TEAM
24 86 Faín, Ignacio Torino TROTTA RACING
25 87 Impiombato, Nicolás Torino IMPIOMBATO MOTORSPORT
26 88 Trosset, Nicolás Ford SAVINO SPORT
27 95 Landa, Marcos Chevrolet PRADECON RACING
28 101 Castellano, Jonatan Dodge GALARZA RACING
29 107 Martínez, Tobías Chevrolet RUS MED TEAM
30 109 Moscardini, Nicolas Dodge SAP TEAM
31 110 Azar, Diego M.Benz MAQUIN PARTS
32 112 Valle, Lucas Chevrolet RV RACING
33 113 Lugon, Rodrigo Ford AYP COMPETICION
34 114 Ferrante, Gastón Ford DI MEGLIO MOTORSPORT
35 115 De Carlo, Diego Chevrolet LRD PERFORMANCE
36 116 Candela, Kevin BMW CANDELA COMPETICION
37 117 Rossi, Matías Toyota PRADECON RACING
38 119 Palazzo, Hernán Toyota PRADECON RACING
39 122 Jakos, Andrés Toyota COIRO COMPETICION
40 123 Vázquez, Martín Dodge MV RACING
41 133 Aguirre, Valentín Chevrolet PRADECON RACING
42 134 Jalaf, Matias Ford JALAF COMPETICION
43 137 Scialchi, Jeremías Ford MORIATIS COMPETICION
44 140 Chansard, Gaspar Toyota GIAVEDONI SPORT
45 141 Barrio, Jorge Chevrolet CANNING MOTORSPORTS
46 147 Dianda, Marco Dodge GALARZA RACING
47 154 Ochoa, Joaquin Toyota AZAR MOTORSPORT
48 157 De Benedictis, Juan B. Ford RUS MED TEAM
49 172 Álvarez, Santiago Chevrolet UR RACING
50 193 Castro, Marcos Torino DBG MOTORSPORT
51 197 Quijada, Marcos Chevrolet RUS MED TEAM
52 231 Urcera, José Manuel M.Benz MAQUIN PARTS
53 256 Fritzler, Otto M.Benz MAQUIN PARTS
Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de ACTC Prensa