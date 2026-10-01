Turismo Carretera: Con 53 inscriptos, San Nicolás es la segunda del play-off y promete dura lucha

Con 53 inscriptos, este fin de semana -03.04 de octubre- llega la 12ª Fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera al Autódromo San Nicolás Ciudad -4.000 mts.- en la Pcia. de Buenos Aires. La 2ª Fecha de la Copa de Oro 2026 que trae a Mariano Werner y su Ford Mustang blanco en la punta, luego de su notable triunfo en San Luis.

Será la 12ª presentación del TC en esta pista, donde el líder paranaense es el más ganador, con tres victorias.

Ford llega a San Nicolás liderando el play-off con Werner que, además, es el más ganador en esta pista

La carrera nicoleña tiene como último gran antecedente un disputado duelo bajo la amenaza de la lluvia entre el campeón 2025, Agustín Canapino y su Chevrolet Camaro, frente al ex-campeón Matías Rossi con su Toyota Camry. Dos que, esta en esta oportunidad, necesitarán de un protagonismo parecido en este escenario para intentar disputar bien arriba el play-off. El 'Misil' está más complicado que el 'Titan', claro.

Porque la 'Copa de Oro' tiene a: Werner 53, Otto Fritzler -Mercedes- 42.5, Julián Santero -BMW- 42 (3UM), Facundo Chapur -Torino- 41, Canapino 35, Marco Dianda -Dodge- 29.5 (3UM), Jonatan Castellano -Dodge- 28, Valentín Aguirre -Chevrolet- 25, Hernán Palazzo -Toyota- 24.5, Marco Landa -Chevrolet- 21, Christian Ledesma -Chevrolet- 16, Ignacio Faín -Torino- 12, Mauricio Lambiris -Ford- 6, José M. Urcera -Mercedes- 5, Juan Pablo Gianini -Ford- 3 y Matías Rossi -Toyota-.

Canapino tiene el recuerdo fresco de su gran victoria frente a Rossi en San Nicolás 2025, Chevrolet tiene un capital de ilusión importante, con él

Dos, que quedaron muy bien posicionados para entrar como '3 de último minuto' después de correr muy bien en San Luis y están a la expectativa de meterse con buenos puntos a la 'Copa' son Luis José Di Palma -Toyota-, que estaría con 41 puntos y Germán Todino -Ford-, que lo haría con 35.5 unidades.

Como puede verse, sea para afirmarse, como para recuperarse de la atípica -por el clima con nieve y lluvia, el sábado- competencia anterior, los que vienen con el play-off en la mira tienen una cita clave en el técnico circuito pegado a la autopista Buenos Aires-Rosario.

Como otras novedades, puede destacarse que no estará presente el salteño Jeremías Olmedo, que anunció un 'impasse' por lo que resta del certamen; que el piloto de Ferré -Bs.As.-, Santiago Álvarez se cambia de Toyota a Chevrolet y que vuelve -luego de su ausencia en San Luis- Sebastián Abella -Toyota-.

TC en San Nicolás -los inscriptos-

01 1 Canapino, Agustín Chevrolet CANNING MOTORSPORTS

02 3 Lambiris, Mauricio Ford LABORITO JR.

03 4 Todino, Germán Ford FPA RACING

04 5 Agrelo, Marcelo Torino TROTTA RACING

05 6 Trucco, Juan Martín Dodge DBG MOTORSPORT

06 7 Mangoni, Santiago Chevrolet CANNING MOTORSPORTS

07 11 Werner, Mariano Ford FADEL MEMO CORSE

08 14 Ledesma, Christian Chevrolet PRADECON RACING

09 15 Ebarlín, Juan José Chevrolet LRD PERFORMANCE

10 24 Di Palma, Luis José Toyota RUS MED TEAM

11 27 Spataro, Emiliano Ford SPATARO RACING

12 29 Craparo, Elio Ford MORIATIS COMPETICION

13 32 Canapino, Matías Torino CATALAN MAGNI MOTORSPORT

14 37 Fontana, Norberto Chevrolet AZAR MOTORSPORT

15 53 Catalán Magni, Juan T. Chevrolet CATALAN MAGNI MOTORSPORT

16 57 Gianini, Juan P. Ford JPG RACING

17 63 Bonelli, Nicolás Ford HERMANOS ALVAREZ

18 68 Santero, Julián BMW BMW MOTORSPORT

19 71 Abella, Sebastian Toyota ALIFRACO SPORT

20 77 Carinelli, Augusto Ford GURI MARTINEZ COMP.

21 79 Chapur, Facundo Torino TROTTA RACING

22 83 Ardusso, Facundo Ford GURI MARTINEZ COMP.

23 85 Risatti, Ricardo Ford TCM RACING TEAM

24 86 Faín, Ignacio Torino TROTTA RACING

25 87 Impiombato, Nicolás Torino IMPIOMBATO MOTORSPORT

26 88 Trosset, Nicolás Ford SAVINO SPORT

27 95 Landa, Marcos Chevrolet PRADECON RACING

28 101 Castellano, Jonatan Dodge GALARZA RACING

29 107 Martínez, Tobías Chevrolet RUS MED TEAM

30 109 Moscardini, Nicolas Dodge SAP TEAM

31 110 Azar, Diego M.Benz MAQUIN PARTS

32 112 Valle, Lucas Chevrolet RV RACING

33 113 Lugon, Rodrigo Ford AYP COMPETICION

34 114 Ferrante, Gastón Ford DI MEGLIO MOTORSPORT

35 115 De Carlo, Diego Chevrolet LRD PERFORMANCE

36 116 Candela, Kevin BMW CANDELA COMPETICION

37 117 Rossi, Matías Toyota PRADECON RACING

38 119 Palazzo, Hernán Toyota PRADECON RACING

39 122 Jakos, Andrés Toyota COIRO COMPETICION

40 123 Vázquez, Martín Dodge MV RACING

41 133 Aguirre, Valentín Chevrolet PRADECON RACING

42 134 Jalaf, Matias Ford JALAF COMPETICION

43 137 Scialchi, Jeremías Ford MORIATIS COMPETICION

44 140 Chansard, Gaspar Toyota GIAVEDONI SPORT

45 141 Barrio, Jorge Chevrolet CANNING MOTORSPORTS

46 147 Dianda, Marco Dodge GALARZA RACING

47 154 Ochoa, Joaquin Toyota AZAR MOTORSPORT

48 157 De Benedictis, Juan B. Ford RUS MED TEAM

49 172 Álvarez, Santiago Chevrolet UR RACING

50 193 Castro, Marcos Torino DBG MOTORSPORT

51 197 Quijada, Marcos Chevrolet RUS MED TEAM

52 231 Urcera, José Manuel M.Benz MAQUIN PARTS

53 256 Fritzler, Otto M.Benz MAQUIN PARTS

Cadena 3 Motor, con datos y fotografías de ACTC Prensa