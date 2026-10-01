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Violenta pelea en Palermo: dos heridos y seis detenidos frente al Club Araoz

Seis personas fueron arrestadas tras una pelea en el Club Araoz, donde uno de los heridos se encuentra en grave estado.

01/10/2026 | 12:55Redacción Cadena 3

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Violenta pelea en Palermo: dos heridos y seis detenidos frente al Club Araoz

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Buenos Aires, 1 de octubre (NA) – Un enfrentamiento violento en las afueras del boliche Club Araoz, situado en el barrio de Palermo, culminó este jueves con dos personas heridas, una de ellas en estado grave, y seis detenidos.

El incidente se produjo en la mañana del jueves en el local bailable, ubicado en el cruce de las calles Araoz y Güemes. La intervención policial fue solicitada mediante un llamado al 911, alertando sobre una pelea que había comenzado dentro del boliche y que se trasladó a la vía pública.

Según la información proporcionada por la agencia Noticias Argentinas, la Policía detuvo a seis personas involucradas en la pelea, mientras que el SAME se encargó de trasladar a dos heridos al hospital.

Desde la entidad sanitaria confirmaron que un joven de 24 años fue enviado al Hospital Fernández, mientras que otro de 23 fue trasladado al Hospital Rivadavia. Ambos presentan traumatismos de cráneo y heridas sangrantes.

La UFLA Norte ha dispuesto la detención de los implicados en el marco de un expediente caratulado como "Tentativa de homicidio".

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Palermo?
Una pelea en el Club Araoz resultó en dos heridos y seis detenidos.

¿Quiénes fueron los heridos?
Un joven de 24 años y otro de 23, ambos con lesiones graves.

¿Cuándo sucedió el incidente?
El enfrentamiento ocurrió el jueves por la mañana.

¿Dónde tuvo lugar la pelea?
En las afueras del boliche Club Araoz, en Palermo.

¿Cuál es la situación de los detenidos?
Seis personas fueron arrestadas bajo la acusación de tentativa de homicidio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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