Violenta pelea en Palermo: dos heridos y seis detenidos frente al Club Araoz

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) – Un enfrentamiento violento en las afueras del boliche Club Araoz, situado en el barrio de Palermo, culminó este jueves con dos personas heridas, una de ellas en estado grave, y seis detenidos.

El incidente se produjo en la mañana del jueves en el local bailable, ubicado en el cruce de las calles Araoz y Güemes. La intervención policial fue solicitada mediante un llamado al 911, alertando sobre una pelea que había comenzado dentro del boliche y que se trasladó a la vía pública.

Según la información proporcionada por la agencia Noticias Argentinas, la Policía detuvo a seis personas involucradas en la pelea, mientras que el SAME se encargó de trasladar a dos heridos al hospital.

Desde la entidad sanitaria confirmaron que un joven de 24 años fue enviado al Hospital Fernández, mientras que otro de 23 fue trasladado al Hospital Rivadavia. Ambos presentan traumatismos de cráneo y heridas sangrantes.

La UFLA Norte ha dispuesto la detención de los implicados en el marco de un expediente caratulado como "Tentativa de homicidio".