Schott y Lisandro López palpitaron el clásico cordobés: “Es un partido aparte”

Augusto Schott y Lisandro López, capitán de Talleres y símbolo de Belgrano, respectivamente, palpitaron el clásico cordobés que disputarán ambos equipos este domingo, desde las 17, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Los defensores coincidieron en que el partido tendrá una dinámica particular, más allá del presente de cada equipo, y remarcaron que lo sucedido en los últimos encuentros ya forma parte del pasado.

Schott: “Queremos recuperar nuestra mejor versión”

El capitán de Talleres habló sobre la necesidad de mejorar el rendimiento del equipo y recuperar la solidez defensiva.

“Nos preocupa nuestro presente y no tanto lo que pasó. Nos preocupa encontrar nuestra mejor imagen. El partido más importante es el que viene. Mentalizados para ganar el domingo, sabemos que es importantísimo, pero si vamos al pasado lo que más nos importa es cambiar la imagen”, sostuvo.

En ese sentido, Schott remarcó: “Perdimos solidez defensiva. Queremos recuperar nuestra mejor versión”.

También destacó la importancia de jugar el clásico en el Kempes. “La localía es un plus, y el equipo está en proceso de cambiar la imagen”, afirmó.

Sobre la presión que puede existir por la diferencia de presentes entre ambos equipos, consideró: “Puede venir un equipo arriba y tener presión por estar mejor, o viceversa. Puede pasar cualquier cosa: son partidos friccionados, que se juega poco, que no tienen que ver con la realidad y el presente de los dos equipos”.

El defensor también se refirió al valor que tendría una victoria para Talleres. “La obligación es de los dos. Ganar el clásico te puede dar un envión anímico que nos vendría muy bien para el sprint final, y al que pierde lo contrario”, señaló.

Schott además habló sobre su rol como capitán y la responsabilidad que implica representar al plantel.

“Ser capitán del equipo no me cambia en cómo soy en el día a día ni con mis compañeros. Son cosas que desde que llegué al club siempre estuve comprometido, porque es lo que me nace. Sí cambia la responsabilidad, porque el capitán es la cara del equipo”, explicó.

Y agregó: “Lo que más me cuesta es que el equipo no represente a la gente. No me gusta que el equipo dé una imagen mala, y a eso lo hablamos”.

Sobre el respaldo de los hinchas, sostuvo: “Aunque los resultados no se estén dando y el equipo no los haya representado a los hinchas ni estado a la altura, los hinchas siempre están. La forma de devolverlo es estar cerca de ellos, pero el regalo más grande es poder representarlos. El domingo tenemos una muy buena oportunidad”.

Por último, Schott se refirió a la posibilidad de jugar con línea de cinco defensores: “En Talleres parece mala palabra la línea de 5, pero no lo sentimos así. Si el DT está convencido, nos vamos a acoplar de la mejor manera”.

Lisandro López: “Es un clásico nuevo”

Del lado de Belgrano, Lisandro López también puso el foco en dejar atrás lo ocurrido y concentrarse exclusivamente en el partido del domingo.

“Todos los clásicos son importantes. Fue hermoso lo que nos pasó en el último clásico en el Kempes, pero ya es pasado. Estamos enfocados en el clásico del domingo: es otro, nuevo, no importa cómo llegan ellos ni nosotros. Es el clásico, pero lo que pasó ya está. Es un clásico nuevo e intentaremos ganarlo”, afirmó.

El defensor consideró que el clásico puede tener características diferentes a cualquier otro partido.

“El clásico es un partido aparte, pero no solo el cordobés: todos son partidos aparte. Si uno llega mejor puede tener más confianza. Los últimos cuatro o cinco partidos no se nos daban los resultados, y con Estudiantes de Río Cuarto no jugamos bien y ganamos. En otros merecíamos ganar y empatamos o perdimos. Es fútbol”, explicó.

López destacó además el estado del plantel y el hambre de seguir consiguiendo objetivos después del título obtenido.

“Cuando conseguí el objetivo de ser campeón, era un trabajo no relajarnos. El plantel me sorprendió para bien, porque desde el primer día de la pretemporada demostraba que quería ir por más, tenía hambre”, señaló.

“El plantel tiene hambre de conseguir cosas importantes y me lo demostraron en la pretemporada y en la primera fecha con Central, que se tiraban de cabeza, como si no hubiésemos conseguido nada. El equipo no se relajó y tiene hambre de gloria y de darle alegría a la gente”, agregó.

El experimentado defensor también se refirió a la situación del arquero Thiago Cardozo, convocado a la selección de Uruguay, y respaldó a Manuel Vicentini como posible reemplazante.

“Thiago bien merecido tiene estar en la selección de Uruguay. Los partidos importantes me gusta compartirlos con los mejores. Me gustaría que esté presente, pero si hay un compañero dentro del plantel que se merece jugar el clásico es Manu (Vicentini), no solo por lo gran jugador que es, sino por la clase de persona que es y lo importante que es dentro del grupo: es una pieza fundamental en nuestro vestuario”, sostuvo.

Finalmente, López agradeció el apoyo de los hinchas de Belgrano y resaltó la trascendencia del clásico.

“A la gente de Belgrano, agradecimiento por lo que hacen por nosotros. Estoy muy feliz de poder darles un mimo con el campeonato. Vamos a dejar todo no solo en el clásico, sino por darle otra alegría”, expresó.

Y cerró: “El clásico cordobés es uno de los más importantes del fútbol argentino. Se vive con pasión. Para mí es uno de los más importantes y estoy muy feliz de tener la oportunidad de jugar otro más el domingo”.