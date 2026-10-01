El mensaje del presidente de IDEA: sostener el rumbo y asistir a los sectores más débiles

Por Sergio Suppo

El presidente del Coloquio IDEA 2026, Fabián Kon, sostuvo que la Argentina necesita mantener la estabilidad económica durante años para avanzar hacia el desarrollo y aseguró que ese objetivo debe trascender los cambios de gobierno. También planteó que las empresas requieren reglas previsibles y que la transición debe contemplar asistencia para los sectores más vulnerables.

"El camino es la estabilidad y la estabilidad no tiene color político", afirmó en Cadena 3.

Kon explicó que el encuentro empresario propone ampliar la mirada más allá de las urgencias y de los calendarios electorales. Señaló que asuntos abordados en coloquios anteriores, como el equilibrio fiscal, la reforma laboral y la baja de impuestos, integran una agenda que ya está en curso, aunque existan diferencias sobre su implementación.

"Pensemos más allá, salgamos de pensar en la próxima elección, en el próximo trimestre", expresó. Según indicó, el análisis de experiencias de países vecinos y de casos como Polonia e Israel muestra que sostener la estabilidad puede traducirse en mejoras del ingreso por habitante, reducción de la pobreza y mayores niveles de escolaridad.

Para el presidente del Coloquio, la Argentina todavía atraviesa ese primer paso. "Estamos en un momento en donde estamos en el medio del programa de estabilización. Todavía no terminó", advirtió.

En ese sentido, valoró el equilibrio fiscal como un logro que debe mantenerse en el tiempo, pero aclaró que aún falta consolidar el control de los precios. “Vos podés decir que tenés la inflación controlada cuando estás en un dígito anual durante un período prolongado”, sostuvo.

Kon señaló que, en los casos estudiados para el encuentro, los procesos de estabilización demandaron entre cuatro y diez años y atravesaron crisis intermedias. También remarcó que las reformas requieren continuidad y actualizaciones frente a los cambios sociales.

Consultado sobre el compromiso de los empresarios con ese rumbo, aseguró que existe convicción sobre la necesidad de un cambio profundo, aunque reconoció que los sectores atraviesan situaciones diferentes. Mencionó a la minería, la energía, el agro, la ciencia, el conocimiento y el espectáculo entre las actividades con mayor dinamismo, mientras que otras enfrentan desafíos de adaptación.

El dirigente también pidió que el sector privado revise sus propias prácticas. Sin embargo, subrayó que esa transformación necesita un marco estable: "Definamos las reglas, pero después dejémoslas fijas".

"Yo me adapto, pero no me puedo adaptar a algo que dentro de un año es distinto y dentro de dos es distinto de nuevo", agregó.

Sobre las dificultades que atraviesan algunas actividades, Kon sostuvo que la asistencia a los sectores más débiles forma parte de cualquier proceso de estabilización. A su entender, acompañar esa transición debe permitir sostener el rumbo y evitar un regreso a políticas que vinculó con elevados niveles de pobreza.

Finalmente, puso a Uruguay como ejemplo de continuidad económica pese a la alternancia política y recordó el intercambio con el expresidente Luis Lacalle Pou durante el Coloquio. Según su interpretación, esa permanencia responde a que la sociedad incorporó la estabilidad como un valor y exige preservarla más allá de quién gobierne.

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Entrevista de Sergio Suppo.