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Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 1 de octubre.

El sorteo número 5482 de la Quiniela la primera de la mañana se realizó el jueves 1 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza fue el 4732, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (Dinero).

01/10/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo es "5482", correspondiente a la Quiniela la primera de la mañana, realizado el jueves 1 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza es 4732, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Dinero).
1° 4732
2° 8892
3° 5479
4° 2078
5° 2213
6° 0150
7° 0265
8° 8385
9° 8972
10° 4878
11° 7701
12° 0091
13° 1703
14° 3052
15° 1828
16° 1137
17° 4511
18° 1389
19° 5163
20° 1297

Los resultados de la Quiniela la primera de la mañana son esperados con gran expectativa por los apostadores. Este juego es una de las opciones más populares en el país, ofreciendo la posibilidad de ganar importantes premios. La interpretación del número a la cabeza, 4732, como A primera (Dinero) resalta su relevancia en el contexto de las apuestas.

Lectura rápida

¿Cuál es el número de sorteo?
El número de sorteo es "5482".

¿Qué juego se sorteó?
Se sorteó la Quiniela la primera de la mañana.

¿Cuándo se realizó el sorteo?
El sorteo se realizó el jueves 1 de octubre.

¿Qué número salió a la cabeza?
El número a la cabeza fue el "4732".

¿Cuál es la interpretación del número a la cabeza?
La interpretación es "A primera (Dinero)".

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