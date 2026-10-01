Quiniela la primera de la mañana: conocé los números ganadores de hoy jueves 1 de octubre.

El número de sorteo es "5482", correspondiente a la Quiniela la primera de la mañana, realizado el jueves 1 de octubre a las 12:00. El número a la cabeza es 4732, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Dinero).

1° 4732

2° 8892

3° 5479

4° 2078

5° 2213

6° 0150

7° 0265

8° 8385

9° 8972

10° 4878

11° 7701

12° 0091

13° 1703

14° 3052

15° 1828

16° 1137

17° 4511

18° 1389

19° 5163

20° 1297

Los resultados de la Quiniela la primera de la mañana son esperados con gran expectativa por los apostadores. Este juego es una de las opciones más populares en el país, ofreciendo la posibilidad de ganar importantes premios. La interpretación del número a la cabeza, 4732, como A primera (Dinero) resalta su relevancia en el contexto de las apuestas.