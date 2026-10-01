En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Camino a los festivales Notas

Cuánto costará la entrada con la conservadora al Festival de Jesús María 2027

La capacidad máxima será de hasta 34 litros y el ticket se abonará por separado del acceso personal. Este jueves se dieron a conocer los precios del evento, que será del 8 al 17 de enero.

01/10/2026 | 12:19Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Festival de Jesús María 2027 será del 8 al 17 de enero. (Foto: archivo)

FOTO: El Festival de Jesús María 2027 será del 8 al 17 de enero. (Foto: archivo)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Una persona que compre una entrada general y lleve una conservadora al Festival de Jesús María 2027 deberá pagar $130.000 por una noche: $60.000 por el acceso al predio y otros $70.000 por el ingreso del recipiente. Los valores anunciados corresponden a las jornadas del 8 al 17 de enero.

La organización fijó una capacidad máxima de 34 litros para las conservadoras y aclaró que su ingreso requiere un ticket específico que puede adquirirse por internet o en la boletería. Ese comprobante no reemplaza la entrada personal: ambos deben adquirirse por separado.

El monto de $130.000 corresponde, entonces, a una entrada general y una conservadora. Si dos adultos concurren con una sola conservadora, el total será de $190.000: $120.000 por los dos accesos y $70.000 por el recipiente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Entradas para menores y jubilados

La entrada general de $60.000 se aplica desde los 12 años. Los menores de 5 a 11 años y los jubilados abonarán $35.000; estos últimos deberán presentar el carnet correspondiente. Los niños de 0 a 4 años ingresarán gratis.

Tanto las entradas personales como los tickets para conservadoras solo podrán utilizarse el día seleccionado al comprar. No serán válidos para otras jornadas ni podrán intercambiarse entre sí.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Dónde comprar

La venta para la 61ª edición ya está habilitada a través de PaseShow. También se pueden adquirir las localidades en las boleterías del Festival, ubicadas en Cleto Peña 82, Jesús María, los martes y jueves de 18 a 21.

Para las compras online se anunciaron promociones de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Macro y de tres y seis cuotas sin interés con Cordobesa, de Bancor.

La programación comenzará el jueves 7 de enero con una jornada solidaria, para la cual se podrá elegir el aporte de la entrada entre los precios disponibles. Ese día, los menores de hasta 11 años y los jubilados tendrán ingreso gratuito.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-

Lectura rápida

¿Qué precio tiene la entrada general y la conservadora para el Festival de Jesús María 2027? La entrada general cuesta $60.000 y el ingreso de la conservadora es $70.000, totalizando $130.000.

¿Quiénes deben presentar un carnet para acceder a descuentos? Los jubilados deben presentar el carnet correspondiente para acceder a la entrada a $35.000.

¿Cuándo se llevará a cabo el festival? El Festival de Jesús María se realizará del 8 al 17 de enero.

¿Dónde se pueden comprar las entradas? Las entradas se pueden comprar en PaseShow o en las boleterías del Festival, en Cleto Peña 82, Jesús María.

¿Qué promociones están disponibles para compras online? Se ofrecen hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Macro y tres y seis cuotas sin interés con Cordobesa, de Bancor.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf