Cuánto costará la entrada con la conservadora al Festival de Jesús María 2027

FOTO: El Festival de Jesús María 2027 será del 8 al 17 de enero. (Foto: archivo)

Una persona que compre una entrada general y lleve una conservadora al Festival de Jesús María 2027 deberá pagar $130.000 por una noche: $60.000 por el acceso al predio y otros $70.000 por el ingreso del recipiente. Los valores anunciados corresponden a las jornadas del 8 al 17 de enero.

La organización fijó una capacidad máxima de 34 litros para las conservadoras y aclaró que su ingreso requiere un ticket específico que puede adquirirse por internet o en la boletería. Ese comprobante no reemplaza la entrada personal: ambos deben adquirirse por separado.

El monto de $130.000 corresponde, entonces, a una entrada general y una conservadora. Si dos adultos concurren con una sola conservadora, el total será de $190.000: $120.000 por los dos accesos y $70.000 por el recipiente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Entradas para menores y jubilados

La entrada general de $60.000 se aplica desde los 12 años. Los menores de 5 a 11 años y los jubilados abonarán $35.000; estos últimos deberán presentar el carnet correspondiente. Los niños de 0 a 4 años ingresarán gratis.

Tanto las entradas personales como los tickets para conservadoras solo podrán utilizarse el día seleccionado al comprar. No serán válidos para otras jornadas ni podrán intercambiarse entre sí.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Dónde comprar

La venta para la 61ª edición ya está habilitada a través de PaseShow. También se pueden adquirir las localidades en las boleterías del Festival, ubicadas en Cleto Peña 82, Jesús María, los martes y jueves de 18 a 21.

Para las compras online se anunciaron promociones de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Macro y de tres y seis cuotas sin interés con Cordobesa, de Bancor.

La programación comenzará el jueves 7 de enero con una jornada solidaria, para la cual se podrá elegir el aporte de la entrada entre los precios disponibles. Ese día, los menores de hasta 11 años y los jubilados tendrán ingreso gratuito.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-