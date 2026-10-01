Cuánto costará la entrada con la conservadora al Festival de Jesús María 2027
La capacidad máxima será de hasta 34 litros y el ticket se abonará por separado del acceso personal. Este jueves se dieron a conocer los precios del evento, que será del 8 al 17 de enero.
01/10/2026 | 12:19Redacción Cadena 3
FOTO: El Festival de Jesús María 2027 será del 8 al 17 de enero. (Foto: archivo)
Una persona que compre una entrada general y lleve una conservadora al Festival de Jesús María 2027 deberá pagar $130.000 por una noche: $60.000 por el acceso al predio y otros $70.000 por el ingreso del recipiente. Los valores anunciados corresponden a las jornadas del 8 al 17 de enero.
La organización fijó una capacidad máxima de 34 litros para las conservadoras y aclaró que su ingreso requiere un ticket específico que puede adquirirse por internet o en la boletería. Ese comprobante no reemplaza la entrada personal: ambos deben adquirirse por separado.
El monto de $130.000 corresponde, entonces, a una entrada general y una conservadora. Si dos adultos concurren con una sola conservadora, el total será de $190.000: $120.000 por los dos accesos y $70.000 por el recipiente.
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Las localidades pueden adquirirse por internet a través de PaseShow o de manera presencial en las boleterías. Habrá alternativas de pago que podrán consultarse al realizar la operación.
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• Entradas para menores y jubilados
La entrada general de $60.000 se aplica desde los 12 años. Los menores de 5 a 11 años y los jubilados abonarán $35.000; estos últimos deberán presentar el carnet correspondiente. Los niños de 0 a 4 años ingresarán gratis.
Tanto las entradas personales como los tickets para conservadoras solo podrán utilizarse el día seleccionado al comprar. No serán válidos para otras jornadas ni podrán intercambiarse entre sí.
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• Dónde comprar
La venta para la 61ª edición ya está habilitada a través de PaseShow. También se pueden adquirir las localidades en las boleterías del Festival, ubicadas en Cleto Peña 82, Jesús María, los martes y jueves de 18 a 21.
Para las compras online se anunciaron promociones de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Macro y de tres y seis cuotas sin interés con Cordobesa, de Bancor.
La programación comenzará el jueves 7 de enero con una jornada solidaria, para la cual se podrá elegir el aporte de la entrada entre los precios disponibles. Ese día, los menores de hasta 11 años y los jubilados tendrán ingreso gratuito.
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Lectura rápida
¿Qué precio tiene la entrada general y la conservadora para el Festival de Jesús María 2027? La entrada general cuesta $60.000 y el ingreso de la conservadora es $70.000, totalizando $130.000.
¿Quiénes deben presentar un carnet para acceder a descuentos? Los jubilados deben presentar el carnet correspondiente para acceder a la entrada a $35.000.
¿Cuándo se llevará a cabo el festival? El Festival de Jesús María se realizará del 8 al 17 de enero.
¿Dónde se pueden comprar las entradas? Las entradas se pueden comprar en PaseShow o en las boleterías del Festival, en Cleto Peña 82, Jesús María.
¿Qué promociones están disponibles para compras online? Se ofrecen hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Macro y tres y seis cuotas sin interés con Cordobesa, de Bancor.