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La Selección argentina celebra su victoria ante Bolivia con un emotivo video en redes sociales

Los dirigidos por Lionel Scaloni debutaron en la presente fecha FIFA con una goleada de 4-0.

01/10/2026 | 10:22Redacción Cadena 3

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La Selección argentina celebra su victoria ante Bolivia con un emotivo video en redes sociales

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Buenos Aires, 1° octubre (NA) -- La cuenta oficial de la Selección argentina publicó un video en sus redes sociales tras lograr una contundente goleada 4-0 sobre Bolivia, acompañado del mensaje: "A seguir escribiendo la historia".

El video, que presenta la canción "No quiero que te vayas" del grupo La Barra, resume los momentos destacados del partido de la noche anterior, donde la "Albiceleste" mostró su superioridad ante un rival que no pudo hacer frente a su nivel.

En cuanto al desarrollo del encuentro, se destacó la actuación de los jugadores jóvenes que forman parte del recambio, como Nico Paz, quien se lució con un gol y una asistencia, además de las buenas actuaciones de los laterales Agustín Giay y Román Vega, el mediocampista Valentín Barco y los delanteros Leonel Flores, Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono.

Los goles de la "Albiceleste" fueron anotados, además del de Paz, por Lautaro Martínez, Cristian "Cuti" Romero y José Manuel "Flaco" López.

La próxima presentación de la Selección argentina será este sábado, cuando se enfrente a Burkina Faso en el Estadio Monumental, que tendrá un aforo limitado al 50% debido a las sanciones impuestas durante el Mundial 2026.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con la Selección argentina?
La Selección argentina goleó 4-0 a Bolivia en su debut de la fecha FIFA.

¿Quiénes destacaron en el partido?
Nico Paz, Lautaro Martínez, Cristian Romero y José Manuel López fueron algunos de los destacados.

¿Cuándo se jugó el partido?
El encuentro se llevó a cabo el 1° de octubre de 2026.

¿Dónde se jugará el próximo partido?
La próxima presentación será en el Estadio Monumental contra Burkina Faso.

¿Por qué hay aforo limitado?
El aforo está limitado al 50% por sanciones recibidas durante el Mundial 2026.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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