La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 1 de octubre.
El sorteo número 41371 de La Previa se realizó el jueves 1 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 4357, correspondiente a "A primera (El Jorobado)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41371 de La Previa se llevó a cabo el jueves 1 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 4357, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Jorobado).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4357
2° 6035
3° 2397
4° 1638
5° 8542
6° 8930
7° 9844
8° 1247
9° 3549
10° 1911
11° 1518
12° 7561
13° 1519
14° 8613
15° 6121
16° 3189
17° 6479
18° 4334
19° 1510
20° 2537
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41371 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 1 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4357.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Jorobado)".
¿Cuáles son algunos de los números ganadores?
Los primeros números incluyen 4357, 6035 y 2397.