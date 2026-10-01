La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 1 de octubre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El sorteo número 41371 de La Previa se llevó a cabo el jueves 1 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 4357, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Jorobado).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4357

2° 6035

3° 2397

4° 1638

5° 8542

6° 8930

7° 9844

8° 1247

9° 3549

10° 1911

11° 1518

12° 7561

13° 1519

14° 8613

15° 6121

16° 3189

17° 6479

18° 4334

19° 1510

20° 2537