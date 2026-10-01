Un entonado Boca se prepara para recibir a Unión con la ilusión intacta en todos los frentes
El partido se disputará este viernes a las 21:30 en el Estadio Alberto J. Armando, donde "El Xeneize" buscará continuar su racha ganadora tras el triunfo ante Racing.
FOTO: Boca viene de conseguir un inolvidable triunfo contra Racing.
Buenos Aires, 1° octubre (NA) -- Boca Juniors se prepara para recibir a Unión de Santa Fe este viernes en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro comenzará a las 21:30 en el icónico Estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, y será transmitido por Cadena 3.
El árbitro asignado para este partido es Sebastián Martínez, mientras que el encargado del VAR será Sebastián Bresba. Boca llega a este encuentro en un momento óptimo, luego de haber logrado una remontada impresionante ante Racing Club, lo que le permitió avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. Este triunfo extendió su invicto a 15 partidos y mantiene al equipo en la pelea en todas las competencias.
Con la vista fija en la posibilidad de una histórica cuádruple corona, Boca busca sumar el Torneo Clausura a su palmarés, además de la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el título de Campeón de Liga. Actualmente, el equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ocupa la quinta posición en la Zona A con 17 puntos.
Por su parte, Unión de Santa Fe necesita urgentemente un buen resultado, ya que se encuentra en la novena posición y corre el riesgo de quedar fuera de los playoffs. En su último encuentro, el "Tatengue" sufrió una derrota de 2-1 como local frente a Independiente.
Lectura rápida
¿Qué equipo juega este viernes?
Juegan Boca Juniors y Unión de Santa Fe en el Torneo Clausura.
¿Dónde se llevará a cabo el partido?
El partido se jugará en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera.
¿Cuál es el objetivo de Boca?
Boca busca ganar el Torneo Clausura y continuar en la pelea por la cuádruple corona.
¿A qué hora comienza el encuentro?
El encuentro comenzará a las 21:30.
¿Cómo llega Unión al partido?
Unión necesita un buen resultado ya que ocupa la novena posición y viene de perder contra Independiente.
[Fuente: Noticias Argentinas]