FOTO: Las características del hogar y el entorno que buscan los compradores en 2026

La búsqueda de una vivienda ideal suele centrarse en un hogar bellamente renovado o de nueva construcción. Sin embargo, el entorno del vecindario también juega un papel crucial en la decisión de compra. Un estudio realizado en 2026 por Williams Homes reveló que más de la mitad de los encuestados estarían dispuestos a renunciar a ciertas características populares de la vivienda a cambio de beneficios específicos del vecindario.

Según la encuesta, el 59% de los participantes consideró que las características y diseños específicos de la vivienda eran lo más importante al momento de comprar una casa. Por otro lado, el 36% opinó que tanto la casa como sus comodidades eran igualmente relevantes. A pesar de esto, un notable 60% afirmó que aceptarían menos características en el hogar si el vecindario ofreciera las comodidades adecuadas.

Entre los beneficios del vecindario que más influencian la decisión de compra se destacaron los senderos para caminar y andar en bicicleta, así como los parques y espacios verdes. Otros elementos deseables incluyeron gimnasios, piscinas comunitarias, parques para perros y áreas de juegos.

Al analizar las preferencias por generaciones, el 70% de los compradores de la Generación Z mostró mayor disposición para realizar estos intercambios, mientras que el 59% de los Millennials, el 55% de la Generación X y el 56% de los Boomers también se mostraron abiertos a esta idea.

La encuesta de Williams Homes también indagó sobre las características de la vivienda que los compradores no estaban dispuestos a comprometer. En cuanto a prioridades, una cocina espaciosa con isla se posicionó como el "must have" número uno, con un 60% de los encuestados citándola como su principal atractivo. Otras características prioritarias incluyeron un bello espacio exterior, grandes ventanales que permitan la entrada de luz natural, características de eficiencia energética, una suite principal y amplio espacio de almacenamiento.

Resulta interesante que más del 34% de los encuestados optaría por una cocina grande o abierta por encima de cualquier otra característica. Casi la mitad (48%) afirmó que la cocina es el espacio por el que estarían más dispuestos a pagar un extra en una nueva construcción, una cifra casi tres veces superior a las respuestas más cercanas, que incluían el espacio exterior (13%), la sala de estar (11%) y la habitación principal (10%).