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Un hombre de 80 años perdió el control del auto, se subió a la vereda y atropelló a 13 personas

Todo sucedió en la localidad de Cerrillos, Salta. Entre los heridos hay nueve adultos y cuatro niños. La comisaria María Estrada confirmó a Cadena 3 que el control de alcoholemia arrojó resultado negativo.

01/10/2026 | 09:22Redacción Cadena 3

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Un auto se subió a la vereda y atropelló a 13 personas en Cerrillos.

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Trece personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas este miércoles por la noche cuando un automóvil se subió a la vereda y las atropelló en la localidad salteña de Cerrillos.

El siniestro ocurrió sobre la avenida General Güemes, en el tramo urbano de la ruta nacional 68, a pocos metros del cruce con la avenida San Martín. Un Renault 11 que circulaba de sur a norte perdió el control y embistió a los peatones.

La comisaria María Estrada confirmó a Cadena 3 que el conductor tiene 80 años y que el control de alcoholemia arrojó resultado negativo. También precisó que las víctimas fueron nueve adultos y cuatro niños.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Según la información inicial, un hombre fue trasladado de urgencia en código rojo por la gravedad de sus lesiones, mientras que un menor fue derivado en código amarillo a un centro asistencial. Otras personas recibieron atención en el lugar por golpes y crisis nerviosas.

Una de las hipótesis es que el automovilista habría sufrido una descompensación mientras manejaba. Sin embargo, las causas del siniestro permanecen bajo investigación y deberán determinarse mediante los peritajes correspondientes.

El operativo de asistencia incluyó ambulancias y personal policial, en un sector céntrico que registraba una importante circulación peatonal.

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Informe de Elisa Zamora.

Lectura rápida

¿Cuántas personas resultaron heridas en el accidente? Trece personas resultaron heridas, incluyendo cuatro niños.

¿Dónde ocurrió el siniestro? El siniestro ocurrió en la localidad salteña de Cerrillos, sobre la avenida General Güemes.

¿Quién confirmó la información sobre el accidente? La comisaria María Estrada confirmó la información a Cadena 3.

¿Qué edad tiene el conductor del vehículo? El conductor del vehículo tiene 80 años.

¿Cuál es una de las hipótesis sobre el accidente? Una de las hipótesis es que el automovilista habría sufrido una descompensación mientras manejaba.

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