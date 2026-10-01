Un hombre de 80 años perdió el control del auto, se subió a la vereda y atropelló a 13 personas

FOTO: Un auto se subió a la vereda y atropelló a 13 personas en Cerrillos.

Trece personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas este miércoles por la noche cuando un automóvil se subió a la vereda y las atropelló en la localidad salteña de Cerrillos.

El siniestro ocurrió sobre la avenida General Güemes, en el tramo urbano de la ruta nacional 68, a pocos metros del cruce con la avenida San Martín. Un Renault 11 que circulaba de sur a norte perdió el control y embistió a los peatones.

La comisaria María Estrada confirmó a Cadena 3 que el conductor tiene 80 años y que el control de alcoholemia arrojó resultado negativo. También precisó que las víctimas fueron nueve adultos y cuatro niños.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Según la información inicial, un hombre fue trasladado de urgencia en código rojo por la gravedad de sus lesiones, mientras que un menor fue derivado en código amarillo a un centro asistencial. Otras personas recibieron atención en el lugar por golpes y crisis nerviosas.

Una de las hipótesis es que el automovilista habría sufrido una descompensación mientras manejaba. Sin embargo, las causas del siniestro permanecen bajo investigación y deberán determinarse mediante los peritajes correspondientes.

El operativo de asistencia incluyó ambulancias y personal policial, en un sector céntrico que registraba una importante circulación peatonal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Elisa Zamora.