Franco Colapinto busca redimirse en el GP de Bahréin tras la controversia en Azerbaiyán

Buenos Aires, 1° octubre (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto de Alpine se prepara para participar en el Gran Premio de Bahréin, luego de verse envuelto en una gran polémica por un choque en el GP de Azerbaiyán el fin de semana pasado. Esta carrera, aunque mantendrá su nombre, se disputará en el Circuito Internacional de Sepang, que tiene un recorrido de 5,543 kilómetros y cuenta con 15 curvas.

La actividad en Sepang comenzará el viernes a la 1:30 de la madrugada con la primera práctica libre, seguida de la segunda sesión de entrenamientos a las 5. El sábado, los pilotos realizarán la tercera y última práctica libre a la 1:30 y la clasificación está programada para las 5.

El domingo culminará el evento con la carrera, que iniciará a las 4 de la madrugada. Colapinto llega a esta nueva cita del campeonato tras el incidente en Azerbaiyán, donde su choque resultó en su abandono y el de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, así como del británico Lando Norris de McLaren.

Después de la carrera, Norris expresó que Colapinto merecía una sanción y cuestionó su lugar en la Fórmula 1, aunque luego se disculpó por sus comentarios. En cuanto a la lucha por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes, quien acumula 302 puntos a sus 20 años y busca convertirse en el campeón más joven de la historia.

El segundo puesto lo ocupa George Russell, también de Mercedes, quien llegó a 236 puntos tras ganar en Azerbaiyán. El top 5 lo completan Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos de Ferrari, junto a Lando Norris.