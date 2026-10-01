Argentina reporta entre 700 y 800 nuevos casos de Hepatitis C cada año

Buenos Aires, 1° de octubre (NA) – La hepatitis C es una infección viral que provoca la inflamación del hígado, la cual puede llevar a serios daños hepáticos. Muchas personas ignoran que tienen esta afección, ya que los síntomas pueden tardar décadas en manifestarse.

La inflamación hepática, causada por el virus VHC, se transmite a través del contacto con sangre infectada y, si se convierte en crónica, puede dar lugar a complicaciones graves como cirrosis o cáncer. Debido a la falta de síntomas durante años, la mayoría de los infectados no son conscientes de su condición, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

En Argentina, los registros epidemiológicos nacionales de 2025, proyectados hacia 2026, indican que se presentan entre 700 y 800 casos de Hepatitis C cada año. A nivel global, se estima que aproximadamente 50 millones de personas conviven con una infección crónica por el virus de la hepatitis C (VHC), con una transmisión que continúa a un ritmo de 1,8 millones de nuevas infecciones anualmente, lo que equivale a alrededor de 4.900 casos nuevos por día.

La hepatitis viral, principalmente los tipos B y C, causa alrededor de 1,34 millones de muertes al año (3.500 muertes diarias), sobre todo por cirrosis y carcinoma hepatocelular resultantes de infecciones crónicas no tratadas.

"Dado que aún no existe una vacuna para la cepa C, la prevención depende de evitar el contacto con sangre no analizada: desde exigir material descartable o esterilizado al hacerse tatuajes o procedimientos médicos, hasta no compartir elementos personales de higiene como máquinas de afeitar. Además, mantener al día el esquema de vacunación contra las hepatitis A y B ayuda a proteger el hígado frente a otras amenazas," afirmó la Dra. Elena Zevallos, directora médica Nacional de Ospedyc.

¿Quiénes deberían realizarse la prueba de Hepatitis C al menos una vez en la vida? Las pautas del Ministerio de Salud recomiendan realizar el análisis de sangre al menos una vez a partir de los 18 años, especialmente en ciertos grupos: personas mayores de 18 años sin síntomas, quienes hayan recibido transfusiones de sangre o intervenciones quirúrgicas previas a 1992, personas en tratamiento de hemodiálisis, quienes se hayan realizado tatuajes o piercings con material no esterilizado y quienes hayan compartido material para el uso de drogas inyectables o inhaladas.

"Detectarla a tiempo cambia el panorama por completo. Un análisis de sangre de rutina permite diagnosticarla antes de que cause daños irreparables y facilita el acceso a tratamientos antivirales actuales, que son orales y logran curar a más del 95 % de los pacientes en solo 8 a 12 semanas. Frente a cualquier duda o situación de exposición previa, una simple consulta médica puede marcar la diferencia," concluyó la Dra. Zevallos.