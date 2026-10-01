FOTO: Salta: amplían la imputación a un hombre por femicidios y abuso sexual a su hija

Buenos Aires, 1° de octubre (NA) – La Fiscalía de Salta ha decidido ampliar la imputación contra un hombre de 34 años, quien ya enfrenta cargos por los femicidios de su pareja y suegra. La nueva información, obtenida durante el avance de la investigación, ha llevado a incluir también varios delitos de abuso sexual en perjuicio de su hija adolescente.

La fiscal penal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios, María Luján Sodero Calvet, ha precisado las acusaciones en contra del imputado, quien ya estaba señalado como presunto autor de los crímenes de su pareja y de la madre de esta.

El hombre está acusado de homicidio agravado por la relación de pareja previa, por alevosía, por mediar violencia de género (femicidio) y por el uso de arma de fuego. Estos delitos se encuentran en concurso real, tanto en el caso de su pareja como en el de su suegra.

No obstante, su situación legal se ha vuelto más complicada recientemente, ya que ahora se le imputan delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia con una menor de 18 años. Además, se le atribuye la promoción de la corrupción de menores y la producción de material de abuso sexual infantil, todo en perjuicio de su hija adolescente.

La intervención de la fiscal Sodero Calvet se inició la noche del 9 de octubre de 2024, cuando, en una vivienda del barrio Prelatura de Cafayate, el imputado habría disparado contra una mujer de 32 años y su madre, de 83, aunque no se ha podido determinar el orden de los hechos.

El avance de las medidas investigativas ha revelado, a partir de testimonios y una pericia informática, elementos que sugieren abusos sexuales hacia la hija del acusado, que comenzaron cuando la víctima tenía 12 años y se extendieron hasta los 15, en un entorno de manipulación, intimidación y amenazas.

Los abusos se habrían repetido con frecuencia y en distintos lugares. Además, se han encontrado evidencias digitales que sugieren que el acusado realizó registros de estos hechos a través de su celular.

La audiencia para ampliar la imputación ha sido solicitada ante el Juzgado de Garantías correspondiente, y se espera la fijación de una fecha para su realización.