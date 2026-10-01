En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Salta: amplían la imputación a un hombre por femicidios y abuso sexual a su hija

La investigación revela nuevos cargos por abuso sexual hacia su hija adolescente, sumando serias complicaciones a su situación legal tras los femicidios de su pareja y suegra.

01/10/2026 | 09:08Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Salta: amplían la imputación a un hombre por femicidios y abuso sexual a su hija

FOTO: Salta: amplían la imputación a un hombre por femicidios y abuso sexual a su hija

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 1° de octubre (NA) – La Fiscalía de Salta ha decidido ampliar la imputación contra un hombre de 34 años, quien ya enfrenta cargos por los femicidios de su pareja y suegra. La nueva información, obtenida durante el avance de la investigación, ha llevado a incluir también varios delitos de abuso sexual en perjuicio de su hija adolescente.

La fiscal penal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios, María Luján Sodero Calvet, ha precisado las acusaciones en contra del imputado, quien ya estaba señalado como presunto autor de los crímenes de su pareja y de la madre de esta.

El hombre está acusado de homicidio agravado por la relación de pareja previa, por alevosía, por mediar violencia de género (femicidio) y por el uso de arma de fuego. Estos delitos se encuentran en concurso real, tanto en el caso de su pareja como en el de su suegra.

No obstante, su situación legal se ha vuelto más complicada recientemente, ya que ahora se le imputan delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia con una menor de 18 años. Además, se le atribuye la promoción de la corrupción de menores y la producción de material de abuso sexual infantil, todo en perjuicio de su hija adolescente.

La intervención de la fiscal Sodero Calvet se inició la noche del 9 de octubre de 2024, cuando, en una vivienda del barrio Prelatura de Cafayate, el imputado habría disparado contra una mujer de 32 años y su madre, de 83, aunque no se ha podido determinar el orden de los hechos.

El avance de las medidas investigativas ha revelado, a partir de testimonios y una pericia informática, elementos que sugieren abusos sexuales hacia la hija del acusado, que comenzaron cuando la víctima tenía 12 años y se extendieron hasta los 15, en un entorno de manipulación, intimidación y amenazas.

Los abusos se habrían repetido con frecuencia y en distintos lugares. Además, se han encontrado evidencias digitales que sugieren que el acusado realizó registros de estos hechos a través de su celular.

La audiencia para ampliar la imputación ha sido solicitada ante el Juzgado de Garantías correspondiente, y se espera la fijación de una fecha para su realización.

Lectura rápida

¿Qué se le imputa al acusado?
Se le imputa homicidio agravado por femicidio y abuso sexual gravemente ultrajante contra su hija.

¿Quién lleva adelante la investigación?
La fiscal María Luján Sodero Calvet es quien dirige la investigación en este caso.

¿Cuándo ocurrieron los femicidios?
Los femicidios ocurrieron el 9 de octubre de 2024 en Cafayate.

¿Cuáles son los nuevos delitos imputados?
Los nuevos delitos incluyen abuso sexual con acceso carnal y producción de material de abuso sexual infantil.

¿Qué evidencias se encontraron?
Se hallaron testimonios y evidencia digital que apuntan a los abusos hacia la hija del acusado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf