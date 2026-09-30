A una hora de la inyección letal hubo un cambio en la ejecución de Christa Pike: ¿qué pasó?

A tan solo una hora de concretarse el procedimiento, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Distrito de Tennessee frenó de manera drástica la ejecución de Christa Gail Pike. La reclusa, de 50 años, iba a recibir la inyección letal este miércoles a las 10 de la mañana en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend en Nashville, convirtiéndose en la primera mujer ejecutada en ese estado desde 1820.

La medida judicial de último momento otorgó un frenazo temporal para evaluar los nuevos escritos presentados por el equipo legal de la condenada. Pike fue sentenciada a la pena capital por el brutal asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, perpetrado en 1995 cuando la acusada tenía 18 años. En aquel momento, junto a su novio Tadaryl Shipp (condenado a cadena perpetua), atacó, apuñaló y golpeó a su compañera de un centro de formación laboral en Knoxville, en un crimen que causó conmoción internacional por haberle grabado un pentagrama en el cuerpo.

En las horas previas a la fecha fijada, Pike rechazó el beneficio de pedir una última comida especial y difundió un mensaje de despedida a través de sus representantes legales: "Se me conceda o no el indulto, estoy en paz. No tengo miedo a morir, solo me preocupa el proceso", expresó, manifestando su arrepentimiento por el crimen cometido en su juventud.

"Yo era una joven de 18 años con problemas de salud mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos. Le arrebaté la vida a la hija, la hermana y la amiga de alguien. Me repugna pensar que tuve la capacidad de cometer semejante crimen", declaró Pike en su solicitud de clemencia.

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La defensa apela a que se considere la edad que tenía al momento del hecho, sus diagnósticos de salud mental y un historial de graves abusos sexuales sufridos durante su infancia. En contraposición, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, había rechazado previamente el indulto, mientras que la familia de la víctima viajó desde Florida para presenciar el cumplimiento de la condena.

El caso de Pike constituye una excepción extrema en el sistema judicial de Estados Unidos, donde las mujeres representan apenas el 1% de las ejecuciones concretadas desde 1976. Tras este freno judicial de último minuto, la definición sobre su destino quedó a la espera de la resolución del tribunal de apelaciones.