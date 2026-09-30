El primer ministro británico evalúa la posibilidad de regresar a la UE tras el Brexit
El primer ministro británico, Andy Burnham, expresó su deseo de que el Reino Unido regrese a la UE, afirmando que el Brexit ha traído más daños que beneficios y que se analizarán diversas opciones.
FOTO: El primer ministro británico, Andy Burnham.
Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- La posibilidad de que el Reino Unido regrese a la Unión Europea se presenta como una de las opciones para redefinir su relación con Europa, según lo declarado por el primer ministro británico, Andy Burnham, en una reciente entrevista con la BBC. En la conversación, Burnham fue cuestionado sobre su opinión respecto a una posible reintegración del país a la UE y respondió: "Me gustaría ver el reingreso de Reino Unido en mi vida". Sin embargo, subrayó que tomará en cuenta diferentes alternativas antes de tomar una decisión.
Burnham mencionó que las opciones a considerar incluyen "mantenerse en la situación actual", optar por una unión aduanera, participar en el mercado único europeo, o "ir hasta el final".
El primer ministro fue claro en su evaluación del Brexit, afirmando: "Tengo algo muy claro y lo diré sin rodeos: el Brexit ha causado más daños que beneficios". Esta declaración refleja el creciente descontento en algunas partes del Reino Unido respecto a las consecuencias de la salida de la UE.
El referéndum de 2016 que llevó a la decisión de abandonar la UE marcó el fin de más de 40 años de pertenencia, y desde entonces, los diferentes gobiernos han enfrentado múltiples desafíos económicos y diplomáticos derivados de esta decisión.
Lectura rápida
¿Qué está considerando el primer ministro británico?
El primer ministro, Andy Burnham, está evaluando la posibilidad de que el Reino Unido regrese a la UE.
¿Qué dijo Burnham sobre el Brexit?
Afirmó que el Brexit ha causado más daños que beneficios y que hay que analizar distintas opciones.
¿Cuáles son las opciones mencionadas?
Las opciones incluyen mantener la situación actual, una unión aduanera, el mercado único europeo o ir hasta el final.
¿Qué deseo expresó Burnham?
Burnham expresó su deseo de ver el reingreso del Reino Unido a la UE en su vida.
¿Cuándo se realizó el referéndum sobre el Brexit?
El referéndum que llevó a la decisión de abandonar la UE se llevó a cabo en 2016.
[Fuente: Noticias Argentinas]