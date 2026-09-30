El primer ministro británico evalúa la posibilidad de regresar a la UE tras el Brexit

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- La posibilidad de que el Reino Unido regrese a la Unión Europea se presenta como una de las opciones para redefinir su relación con Europa, según lo declarado por el primer ministro británico, Andy Burnham, en una reciente entrevista con la BBC. En la conversación, Burnham fue cuestionado sobre su opinión respecto a una posible reintegración del país a la UE y respondió: "Me gustaría ver el reingreso de Reino Unido en mi vida". Sin embargo, subrayó que tomará en cuenta diferentes alternativas antes de tomar una decisión.

Burnham mencionó que las opciones a considerar incluyen "mantenerse en la situación actual", optar por una unión aduanera, participar en el mercado único europeo, o "ir hasta el final".

El primer ministro fue claro en su evaluación del Brexit, afirmando: "Tengo algo muy claro y lo diré sin rodeos: el Brexit ha causado más daños que beneficios". Esta declaración refleja el creciente descontento en algunas partes del Reino Unido respecto a las consecuencias de la salida de la UE.

El referéndum de 2016 que llevó a la decisión de abandonar la UE marcó el fin de más de 40 años de pertenencia, y desde entonces, los diferentes gobiernos han enfrentado múltiples desafíos económicos y diplomáticos derivados de esta decisión.