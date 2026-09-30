Flydubai detiene temporalmente vuelos hacia y desde Israel por incidente en un avión
"Estamos plenamente comprometidos a apoyar la investigación en curso y a mantener los más altos estándares de seguridad en toda nuestra red", destacó la aerolínea.
FOTO: Flydubai suspendió temporalmente todos sus vuelos con origen o destino en Israel.
Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- Flydubai anunció el miércoles la suspensión de todos los vuelos con origen o destino en Israel mientras se lleva a cabo una investigación sobre el intento de uno de sus copilotos de estrellar un avión con pasajeros israelíes a bordo.
"Esta suspensión temporal permitirá a las autoridades competentes continuar su trabajo y esclarecer todos los hechos relacionados con el incidente", declaró un portavoz de Flydubai, según lo citado por Times of Israel y Noticias Argentinas.
"Estamos plenamente comprometidos a apoyar la investigación en curso y a mantener los más altos estándares de seguridad en toda nuestra red", agregó el vocero de la aerolínea.
"Mantenemos una estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales, los organismos reguladores y las partes interesadas del aeropuerto, y revisaremos la suspensión a medida que dispongamos de más información", concluyó el portavoz.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con Flydubai?
La aerolínea suspendió todos sus vuelos hacia y desde Israel debido a un intento de un copiloto de estrellar un avión.
¿Por qué se suspendieron los vuelos?
Se suspendieron para permitir que las autoridades investiguen el incidente y determinen los hechos.
¿Qué dijo Flydubai sobre la situación?
La aerolínea afirmó estar comprometida con la investigación y con mantener altos estándares de seguridad.
¿Quién realizó la declaración sobre la suspensión?
Un portavoz de Flydubai fue quien comunicó la suspensión y el compromiso de la empresa.
¿Qué se espera tras la suspensión?
La aerolínea revisará la suspensión de vuelos a medida que reciba más información de las autoridades.
[Fuente: Noticias Argentinas]