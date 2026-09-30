Flydubai detiene temporalmente vuelos hacia y desde Israel por incidente en un avión

FOTO: Flydubai suspendió temporalmente todos sus vuelos con origen o destino en Israel.

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- Flydubai anunció el miércoles la suspensión de todos los vuelos con origen o destino en Israel mientras se lleva a cabo una investigación sobre el intento de uno de sus copilotos de estrellar un avión con pasajeros israelíes a bordo.

"Esta suspensión temporal permitirá a las autoridades competentes continuar su trabajo y esclarecer todos los hechos relacionados con el incidente", declaró un portavoz de Flydubai, según lo citado por Times of Israel y Noticias Argentinas.

"Estamos plenamente comprometidos a apoyar la investigación en curso y a mantener los más altos estándares de seguridad en toda nuestra red", agregó el vocero de la aerolínea.

"Mantenemos una estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales, los organismos reguladores y las partes interesadas del aeropuerto, y revisaremos la suspensión a medida que dispongamos de más información", concluyó el portavoz.