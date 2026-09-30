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Flydubai detiene temporalmente vuelos hacia y desde Israel por incidente en un avión

"Estamos plenamente comprometidos a apoyar la investigación en curso y a mantener los más altos estándares de seguridad en toda nuestra red", destacó la aerolínea.

30/09/2026 | 17:27Redacción Cadena 3

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Flydubai suspendió temporalmente todos sus vuelos con origen o destino en Israel.

FOTO: Flydubai suspendió temporalmente todos sus vuelos con origen o destino en Israel.

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Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) -- Flydubai anunció el miércoles la suspensión de todos los vuelos con origen o destino en Israel mientras se lleva a cabo una investigación sobre el intento de uno de sus copilotos de estrellar un avión con pasajeros israelíes a bordo.

"Esta suspensión temporal permitirá a las autoridades competentes continuar su trabajo y esclarecer todos los hechos relacionados con el incidente", declaró un portavoz de Flydubai, según lo citado por Times of Israel y Noticias Argentinas.

"Estamos plenamente comprometidos a apoyar la investigación en curso y a mantener los más altos estándares de seguridad en toda nuestra red", agregó el vocero de la aerolínea.

"Mantenemos una estrecha coordinación con las autoridades gubernamentales, los organismos reguladores y las partes interesadas del aeropuerto, y revisaremos la suspensión a medida que dispongamos de más información", concluyó el portavoz.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Flydubai?
La aerolínea suspendió todos sus vuelos hacia y desde Israel debido a un intento de un copiloto de estrellar un avión.

¿Por qué se suspendieron los vuelos?
Se suspendieron para permitir que las autoridades investiguen el incidente y determinen los hechos.

¿Qué dijo Flydubai sobre la situación?
La aerolínea afirmó estar comprometida con la investigación y con mantener altos estándares de seguridad.

¿Quién realizó la declaración sobre la suspensión?
Un portavoz de Flydubai fue quien comunicó la suspensión y el compromiso de la empresa.

¿Qué se espera tras la suspensión?
La aerolínea revisará la suspensión de vuelos a medida que reciba más información de las autoridades.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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