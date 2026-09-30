José "Flaco" López marcó el cuarto gol de Argentina en su victoria ante Bolivia en Córdoba

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) – La Selección argentina logró una contundente victoria por 4-0 sobre Bolivia en el amistoso internacional que se llevó a cabo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El delantero José Manuel López marcó el cuarto gol a los 41 minutos de la segunda mitad.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el jugador del Palmeiras brasileño selló el marcador tras un gran ingreso del juvenil Leonel Flores, quien debutó recientemente en la Primera de Boca Juniors y ya tuvo su primera experiencia en la Selección mayor.

El tanto de López llegó tras una jugada individual de Flores, quien desbordó por la izquierda. En una acción desafortunada, un intento de pase filtrado terminó convirtiéndose en un autopase, lo que le permitió continuar con el balón. El extremo izquierdo asistió a López, que definió con precisión, colocando el esférico contra el poste izquierdo del arquero Guillermo Viscarra, que no pudo reaccionar a pesar de que el remate no fue potente.

Antes del gol de López, la Albiceleste ya había abierto el marcador gracias a un buen derechazo rasante de Lautaro Martínez a los 19 minutos. Posteriormente, el mediocampista Nicolás Paz amplió la ventaja a los 29 minutos con un sutil toque por encima del arquero rival.

El nuevo capitán, Cristian "Cuti" Romero, también se destacó al marcar de cabeza un gol a los 9 minutos del segundo tiempo, tras un tiro libre ejecutado por Paz. Romero dejó el campo de juego poco después, permitiendo que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez luciera la cinta de capitán por primera vez, en un momento que anticipa el retiro del astro Lionel Messi.

La fecha FIFA para la selección nacional continuará este sábado 3 de octubre, cuando se enfrente a Burkina Faso a las 21:00, mientras que el retiro de Messi está programado para el martes 6 de octubre a las 20:00.