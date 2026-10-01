CEO de Factory acusa a su asesor de VC de espiar para Cognition en medio de una controversia

Matan Grinberg, cofundador y CEO de la startup de inteligencia artificial Factory, acusó a su ex asesor de capital de riesgo Chris Degnan de compartir información confidencial con su mayor competidor, Cognition. En un post publicado en X, Grinberg informó que despidió a Degnan tras enterarse de que este había estado en conversaciones con Cognition.

Degnan, quien había sido el primer empleado de ventas de Snowflake y había pasado 11 años como su director de ingresos, anunció en sus propias redes sociales que se unía a Cognition como su nuevo director de ingresos. En respuesta a las acusaciones de Grinberg, Degnan negó haber sido despedido y afirmó que renunció al serle ofrecido un puesto en Cognition.

El conflicto se intensificó cuando Grinberg reveló que Degnan había reconocido haber tenido conversaciones informales con un ejecutivo de Cognition, pero le había asegurado que no tenía interés en trabajar allí. Sin embargo, Degnan posteriormente admitió que había estado en negociaciones continuas con Cognition.

Factory, que se especializa en agentes de codificación autónomos, recaudó recientemente 200 millones de dólares a una valoración de 5 mil millones de dólares, con clientes como Nvidia, Blackstone y Adobe. Por su parte, Cognition también ha captado la atención de inversores, logrando 2 mil millones de dólares a una valoración de 48 mil millones de dólares.

Grinberg expresó su preocupación por la cantidad de información confidencial que Degnan pudo haber compartido con Cognition, afirmando que la confianza es fundamental en las relaciones de junta directiva. Por su parte, Degnan defendió su posición, afirmando que no compartió información confidencial y que la última reunión de la junta de Factory a la que asistió fue semanas antes de su anuncio de renuncia.

"La conducta de Chris es inaceptable para mí. La confianza en la membresía de la junta es uno de los lazos sagrados en Silicon Valley, que ayuda a que el ecosistema de startups prospere", dijo Grinberg.

La controversia atrajo la atención de otros actores del ecosistema, incluyendo a Vinod Khosla, fundador de Khosla Ventures, quien defendió a Cognition, y Keith Rabois, quien apoyó a Factory. Rabois criticó la ética de Degnan al haber estado en negociaciones con Cognition mientras participaba en reuniones de la junta de Factory.

Este episodio resalta la creciente complejidad de las relaciones en el sector de capital de riesgo, donde las inversiones en competidores directos se vuelven cada vez más comunes.