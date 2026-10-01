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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este jueves 1 de octubre

Este jueves 1 de octubre, Rosario presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 9° y 18°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sur.

01/10/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 1 de octubre

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Este jueves 1 de octubre, el clima en Rosario se caracterizará por temperaturas frescas y un cielo con nubes rotas. La temperatura mínima se registrará en 9° y la máxima alcanzará los 18°. Las condiciones meteorológicas serán agradables para disfrutar del día, aunque se recomienda llevar abrigo por la mañana.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura es de 14° con una sensación térmica de 14°. La humedad se encuentra en un 69%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 6 m/s desde el sur.

Para el día de hoy, se prevé que el viento continúe moderado, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. La presión atmosférica se mantiene en 1019 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera. No se esperan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

En el pronóstico extendido, se anticipan días con temperaturas variables. Para el viernes 2 de octubre, se espera una mínima de 8° y una máxima de 21°, con posibilidad de lluvias ligeras. El sábado 3 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, también con lluvias ligeras. A partir del domingo, el clima mejorará, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre 10° y 24°.

En resumen, el clima en Rosario para este jueves 1 de octubre será fresco y mayormente seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para las bajas temperaturas de la mañana.

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