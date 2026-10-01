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Scaloni, tras el triunfo argentino ante Bolivia: “El equipo tiene una identidad juegue quien juegue”

El técnico de la selección admitió que Messi es “irremplazable”, pero aseguró: “Nosotros buscaremos la manera de jugar igual, con el mismo sentido, a través de la pelota, dar pases y de llegar al arco”.

01/10/2026 | 00:08Redacción Cadena 3

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El técnico de la selección, Lionel Scaloni, en conferencia de prensa (archivo).

FOTO: El técnico de la selección, Lionel Scaloni, en conferencia de prensa (archivo).

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El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, afirmó este miércoles a la noche que “el equipo tiene una identidad” y la respetarán “juegue quien juegue”, de cara al nuevo ciclo ya sin Lionel Messi.

Luego del triunfo por 4 a 0 frente a Bolivia y en la era que se inicia post Messi, Scaloni remarcó que “Leo es irremplazable” y explicó: “Nosotros buscaremos la manera de jugar igual, con el mismo sentido, a través de la pelota, dar pases y de llegar al arco”.

En conferencia de prensa, el DT argentino destacó: “Esto es una cuestión más allá de quien esté. El desafío es seguir jugando de esta manera y que los llamados a la causa entiendan que ésa es la manera de jugar”.

A su vez, Scaloni dejó en claro que el equipo hizo “un partido completo”.

“Me gusta cómo afrontan los partidos los futbolistas que hace rato están acá. Vienen con ganas. Todos han demostrado querer estar. Vienen con una sensación de alegría acá y lo demuestran cuando salen a la cancha”, precisó.

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En cuanto a los debuts de varios juveniles, remarcó: “Para cualquier entrenador, hacer debutar a un jugador es algo ilusionante. Pero, para un entrenador de una selección, es todavía más. Se nota en la cara de los chicos cuando van a entrar, todo lo que genera jugar con esta camiseta”.

Por otro lado, valoró el momento histórico de la selección argentina: “Es el momento ideal para estos chicos, para que tengan sus convocatorias. Pasó antes que jugar con esta camiseta no era tan fácil y ahora es un buen momento para que saquen su potencial. El orgullo del debut no te lo olvidás más”.

Lectura rápida

¿Quién es el entrenador de la Selección argentina?
El entrenador es Lionel Scaloni.

¿Qué afirmó Scaloni sobre el equipo?
Afirmó que “el equipo tiene una identidad” que respetarán “juegue quien juegue”.

¿Cuál fue el resultado del último partido?
La Selección argentina ganó 4 a 0 frente a Bolivia.

¿Qué opinó Scaloni sobre los debuts de juveniles?
Remarcó que hacer debutar a un jugador es algo ilusionante, especialmente en una selección.

¿Cómo describió Scaloni el momento actual de la selección?
Valoró que es un momento histórico ideal para que los jóvenes tengan sus convocatorias.

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