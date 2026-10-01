Desaparece mujer en Misiones: cruzó a Paraguay y la buscan en ambos países
Se trata de Norma Isabel Ortiz, quien se encuentra ausente desde el 28 de septiembre.
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Buenos Aires, 1° octubre (NA) – La Policía de Misiones está realizando la búsqueda de una mujer denunciada como desaparecida, quien se estableció que el día de su última aparición cruzó a Paraguay por un paso fronterizo legal.
La mujer en cuestión es Norma Isabel Ortiz, quien ha estado ausente desde el 28 de septiembre, aunque la denuncia fue presentada el miércoles 30, lo que permitió activar la búsqueda de inmediato.
Las autoridades informaron que los registros migratorios revelaron que ese mismo lunes 28, Ortiz cruzó hacia Paraguay, por lo que la Policía de Misiones ha establecido coordinación con las fuerzas del país vecino para localizarla.
Estos datos surgieron a partir de una consulta migratoria que aportó información crucial para orientar la pesquisa: la mujer salió de Argentina durante la mañana del 28 de septiembre por el paso internacional Posadas–Encarnación, utilizando un servicio de transporte internacional de pasajeros.
Una vez confirmado el cruce, la búsqueda se ha extendido a territorio paraguayo. Gracias a la cooperación entre la Policía de Misiones y la Policía Nacional del Paraguay, se han activado los canales de comunicación entre ambas instituciones para tratar de establecer la ubicación de Norma Isabel Ortiz y reconstruir los eventos posteriores a su ingreso al país vecino.
Paralelamente, los investigadores locales están tomando declaraciones de familiares y personas cercanas a ella. Algunos de estos testimonios han aportado información sobre situaciones personales y compromisos económicos que podrían haber influido en su ausencia, aspectos que están siendo verificados y que forman parte de las líneas de investigación abiertas.
La denuncia fue presentada ante la Comisaría Séptima de la Unidad Regional I y la investigación está bajo la dirección del Juzgado y la Fiscalía intervinientes. Los efectivos están reconstruyendo los últimos movimientos de Ortiz mediante testimonios, registros y requerimientos a distintos organismos.
Lectura rápida
¿Quién es la mujer desaparecida?
Norma Isabel Ortiz es la mujer denunciada como desaparecida desde el 28 de septiembre.
¿Cuándo fue vista por última vez?
La última vez que fue vista fue el 28 de septiembre, día en que cruzó a Paraguay.
¿Dónde cruzó la mujer?
La mujer cruzó hacia Paraguay por el paso internacional Posadas–Encarnación.
¿Qué se ha hecho para encontrarla?
Se activó la búsqueda en coordinación con la Policía Nacional del Paraguay y se están tomando declaraciones a su entorno.
¿Cómo se inició la investigación?
La investigación comenzó tras la denuncia presentada en la Comisaría Séptima de la Unidad Regional I.
[Fuente: Noticias Argentinas]