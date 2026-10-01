FOTO: Desaparece mujer en Misiones: cruzó a Paraguay y la buscan en ambos países

Buenos Aires, 1° octubre (NA) – La Policía de Misiones está realizando la búsqueda de una mujer denunciada como desaparecida, quien se estableció que el día de su última aparición cruzó a Paraguay por un paso fronterizo legal.

La mujer en cuestión es Norma Isabel Ortiz, quien ha estado ausente desde el 28 de septiembre, aunque la denuncia fue presentada el miércoles 30, lo que permitió activar la búsqueda de inmediato.

Las autoridades informaron que los registros migratorios revelaron que ese mismo lunes 28, Ortiz cruzó hacia Paraguay, por lo que la Policía de Misiones ha establecido coordinación con las fuerzas del país vecino para localizarla.

Estos datos surgieron a partir de una consulta migratoria que aportó información crucial para orientar la pesquisa: la mujer salió de Argentina durante la mañana del 28 de septiembre por el paso internacional Posadas–Encarnación, utilizando un servicio de transporte internacional de pasajeros.

Una vez confirmado el cruce, la búsqueda se ha extendido a territorio paraguayo. Gracias a la cooperación entre la Policía de Misiones y la Policía Nacional del Paraguay, se han activado los canales de comunicación entre ambas instituciones para tratar de establecer la ubicación de Norma Isabel Ortiz y reconstruir los eventos posteriores a su ingreso al país vecino.

Paralelamente, los investigadores locales están tomando declaraciones de familiares y personas cercanas a ella. Algunos de estos testimonios han aportado información sobre situaciones personales y compromisos económicos que podrían haber influido en su ausencia, aspectos que están siendo verificados y que forman parte de las líneas de investigación abiertas.

La denuncia fue presentada ante la Comisaría Séptima de la Unidad Regional I y la investigación está bajo la dirección del Juzgado y la Fiscalía intervinientes. Los efectivos están reconstruyendo los últimos movimientos de Ortiz mediante testimonios, registros y requerimientos a distintos organismos.