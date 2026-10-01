Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 1 de octubre

La cotización del dólar en Argentina marca la pauta de la economía cotidiana para millones de ciudadanos. En este 1 de octubre, los valores actualizados corresponden a diversas modalidades de cambio, destacando el dólar oficial y el dólar blue como las más relevantes.

El dólar oficial se encuentra en un valor de **1.490 pesos** para la compra y **1.540 pesos** para la venta. Este tipo de cambio es el que establece el Banco Central y tiene importantes implicancias para las operaciones comerciales y financieras. Se utilizan principalmente para importaciones y transacciones oficiales.

Por otro lado, el dólar blue, que es el que se opera en el mercado informal, se cotiza a **1.540 pesos** para la compra y **1.560 pesos** para la venta. Esta diferencia sustancial con respecto al oficial se debe a la alta demanda de dólares para protegerse de la inflación y las restricciones del mercado.

Además, existe el dólar bolsa, que se sitúa en **1.537,2 pesos** para la compra y **1.548,7 pesos** para la venta. Este tipo es utilizado para operaciones en los mercados de valores y permite adquirir dólares mediante la compra y venta de acciones o bonos.

El Contado con liquidación (CCL) también presenta cifras significativas, cotizando en **1.611,1 pesos** para la compra y **1.614,2 pesos** para la venta. Este método es empleado generalmente por empresas que necesitan trasladar capital al exterior de manera legal.

Por su parte, el dólar mayorista se ubica en **1.508 pesos** para la compra y **1.517 pesos** para la venta, utilizado principalmente por bancos y grandes empresas para transacciones directas.

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se encuentra a **1.594,26 pesos** de compra y **1.602 pesos** de venta, reflejando el interés creciente en alternativas digitales para resguardar valor.

Finalmente, el dólar tarjeta, que afecta a quienes realizan compras en el exterior o en moneda extranjera, se encuentra en **1.937 pesos** para la compra y **2.002 pesos** para la venta, un costo considerablemente más alto debido a impuestos y recargos.

Las diferencias entre estos tipos de cambio se deben a varios factores, incluyendo el nivel de oferta y demanda de dólares, las políticas económicas del gobierno, y las expectativas sobre el futuro de la economía. Por lo general, en momentos de incertidumbre económica, la demanda por el dólar blue se incrementa, lo que genera una brecha aún mayor con respecto al oficial.

En conclusión, el >dólar< en Argentina es un tema que no solo impacta en la economía mayorista o en el comercio internacional, sino también en el bolsillo de los ciudadanos, quienes buscan la manera de proteger sus ahorros ante la incertidumbre económica.