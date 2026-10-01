FOTO: Tragedia en Berazategui: descubren a una niña de 11 años muerta y detienen a su familia

Buenos Aires, 1° octubre – Una menor de 11 años fue hallada muerta en su hogar de la localidad bonaerense de Berazategui, lo que llevó a la detención de su familia tras descubrirse lesiones compatibles con golpes en diversas partes del cuerpo y abuso.

El descubrimiento se produjo gracias a un llamado al 911 que alertó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Nerea Geraldine Pereira, de 11 años. Esto motivó la llegada de personal del Comando de Patrullas a la vivienda situada en la calle 19, entre 115 y 116, en Berazategui.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la abuela de la niña, Mónica Villalba, quien afirmó haber encontrado a la menor ahorcada en el baño, según confirmaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

Inicialmente, la investigación se enfocó en la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, la fiscal Gabriela Mateos, de la UFI N°3 de Berazategui, recibió el resultado preliminar de la autopsia, lo que cambió el rumbo de la investigación.

Los exámenes realizados revelaron que la menor presentaba lesiones en la espalda, signos de hemorragia interna y marcas que podrían indicar abuso sexual de antigua data.

Tras estos hallazgos, se ordenaron allanamientos de urgencia en los domicilios de personas cercanas a la víctima, resultando en la detención de su familia: madre, abuela y dos tíos maternos.

Los detenidos son Rocío Pereira, la madre; Mónica Villalba, la abuela; y los tíos, Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez.

En un principio, la causa estaba caratulada como averiguación de causales de muerte, pero la fiscal decidió cambiarla a abandono de persona seguido de muerte, aunque esta podría ser modificada nuevamente.