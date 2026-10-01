La Calera se prepara ante el Súper Niño: piden emergencia y refuerzan prevención

El municipio de La Calera avanza con medidas preventivas frente a la llegada del fenómeno del Super Niño, que anuncia una temporada de lluvias intensas, ráfagas y tormentas cortas pero fuertes.

El intendente Fernando Rambaldi confirmó a Cadena 3 que envió al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza de emergencia, que se trataría el próximo lunes, para contar con herramientas que permitan al Ejecutivo actuar de manera inmediata. “El otro día nos dio una muestra de cómo va a ser una temporada muy lluviosa. Acá en Calera tuvimos tres tormentas en un día: a las 5 de la mañana, a las ocho y pico y a las 11. Dos de ellas con mucha agua y con piedra”, relató el jefe comunal.

La prioridad, subrayó, es la prevención y la preparación. Desde hace dos meses el municipio trabaja en la profundización de canales, destape de desagües que no se intervenían desde hacía 20 años y extracción de toneladas de basura y sedimentos. “La clave es que cuando venga el agua tenga por dónde escurrir. Los sistemas están hechos, pero muchas veces les está faltando mantenimiento”, explicó.

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Para sostener estas tareas, la gestión adquirió un parque automotor completo de 20 unidades 0 km y el personal municipal trabaja en doble turno de lunes a sábado. Además, hace un año y medio se creó Defensa Civil, que continúa capacitando a su equipo.

Otro frente de acción es el relevamiento casa por casa de las familias asentadas a la vera del río Suquía. Ya se identificaron más de 300 hogares en situación de riesgo ante crecidas. “Esto lo debería hacer provincia, pero no lo está haciendo y hemos tomado nosotros la posta porque nos preocupa. Calera, desde el paredón hasta el Saldán, nos pasa el río de punta a punta”, detalló Rambaldi.

También se fortaleció el trabajo interfuerzas con la creación de un Centro Operativo de Prevención, ubicado a pocas cuadras del municipio. Allí funcionan la Guardia Urbana, Defensa Civil y una unidad del Comando de Acción Preventiva, y se realizan reuniones periódicas con bomberos y organismos provinciales.

El intendente hizo un fuerte llamado a la concientización vecinal. Señaló que gran parte de la basura que tapa los desagües es generada por los propios vecinos: bolsas, neumáticos, heladeras y hasta electrodomésticos viejos. “La basura no crece y la tierra no viene de otra ciudad… El daño que realizan cuando tirás una bolsa o un neumático es enorme”, advirtió.

Rambaldi recordó la gran inundación de 2000 y pidió estar preparados. “Hay que prepararse… anticiparse. Ojalá que eso no llegue con la contundencia, pero lo importante es estar atentos y ya prevenidos”. Con la ordenanza de emergencia en camino, obras de mantenimiento intensivas, relevamientos de riesgo y un llamado a la responsabilidad ciudadana, La Calera busca enfrentar de la mejor manera la temporada lluviosa que se avecina.

Entrevista de Informados, al Regreso.