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Verón acompañará a Estudiantes en la Copa Argentina tras polémico informe arbitral

El presidente del club platense irá con la delegación al duelo por los cuartos de final de la Copa Argentina ante Platense.

01/10/2026 | 18:24Redacción Cadena 3

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El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón.

FOTO: El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón.

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Buenos Aires, 1 de octubre (NA) -- El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, ha decidido viajar junto al plantel para el partido de cuartos de final de la Copa Argentina contra Platense en Florencio Varela.

La decisión del máximo dirigente albirrojo busca blindar al grupo y enviar un mensaje de respaldo institucional tras la controversia generada por el informe del árbitro Darío Herrera durante la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

La figura de Verón cobró protagonismo luego de que el árbitro lo mencionara en su informe oficial debido a los incidentes ocurridos al final del partido contra el "Canalla".

A pesar de que la dirigencia de Estudiantes desmintió las afirmaciones del árbitro y se encuentra preparando un descargo formal para defender a su presidente, Verón ha decidido no alejarse de la escena pública ni refugiarse en los palcos.

Siguiendo la misma línea que en el partido de octavos de final contra Barracas Central, que también se disputó en el estadio Norberto Tomaghello, el exfutbolista formará parte de la delegación oficial.

Con esta decisión, busca asumir la presión mediática previa al encuentro, permitiendo que los jugadores se concentren plenamente en su objetivo de alcanzar las semifinales.

Lectura rápida

¿Quién acompañará al equipo de Estudiantes?
Juan Sebastián Verón viajará con la delegación al partido de cuartos de final de la Copa Argentina.

¿Cuál es el motivo de su presencia?
Verón busca respaldar al grupo tras el polémico informe arbitral de la Supercopa Internacional.

¿Qué sucedió en el partido anterior?
El árbitro Darío Herrera mencionó a Verón en su informe tras los incidentes al final del partido contra Rosario Central.

¿Qué acción está tomando la dirigencia?
La dirigencia desmintió las afirmaciones del árbitro y está preparando un descargo formal.

¿Qué busca Verón con su decisión?
Asumir la presión mediática para que los jugadores se concentren en el partido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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