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Rosario Central: suspendieron provisoriamente a Sández tras la final con Estudiantes

El Tribunal de Disciplina de AFA tomó una primera medida tras la Supercopa Internacional. También suspendió provisoriamente a Fabricio Iacovich y pidió informes por los incidentes registrados en los vestuarios.

01/10/2026 | 21:45Redacción Cadena 3 Rosario

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El Tribunal de Disciplina de AFA tomó una primera medida tras la Supercopa Internacional.

FOTO: El Tribunal de Disciplina de AFA tomó una primera medida tras la Supercopa Internacional.

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El Tribunal de Disciplina de la AFA tomó una primera medida luego de la final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, disputada el pasado 26 de septiembre.

La resolución alcanza a Gonzalo Sández, defensor de Rosario Central, quien fue suspendido provisoriamente. La misma decisión se tomó con Fabricio Iacovich, jugador de Estudiantes.

La medida no implica todavía una sanción definitiva. El reglamento le permite al Tribunal apartar preventivamente a un futbolista mientras analiza el caso y recibe los descargos correspondientes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En paralelo, el organismo pidió más información sobre los incidentes ocurridos en la zona de vestuarios después del partido, que fueron mencionados en el informe arbitral.

Para avanzar con esa investigación, el Tribunal solicitó al delegado de la Liga Profesional que detalle si presenció los hechos o si recibió alguna denuncia vinculada con lo ocurrido tras el encuentro.

Además, tanto Rosario Central como Estudiantes tendrán cinco días para acceder a las actuaciones y presentar sus respuestas.

De esta manera, la situación de Sández seguirá bajo análisis en los próximos días. El Tribunal deberá evaluar los descargos y la información complementaria antes de resolver si corresponde aplicar una sanción definitiva.

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