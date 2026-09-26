Rosario Central venció 3-1 a Estudiantes en una final caliente y ganó la Supercopa Internacional

FOTO: Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central tras el polémico título.

FOTO: Rosario Central y Estudiantes disputan la Supercopa Internacional en Santiago del Estero.

FOTO: Doblete de Di María en el partido entre Central y Estudiantes por la Supercopa.

FOTO: Doblete de Di María en el partido entre Central y Estudiantes por la Supercopa.

Rosario Central obtuvo la Supercopa Internacional, tras vencer a Estudiantes por 3 a 1 en el encuentro que jugaron esta tarde aquí, y que tuvo un final con incidentes entre los jugadores de ambos equipos.

Alexis Castro puso en ventaja al equipo platense, al minuto de juego, pero Central lo dio vuelta con dos tantos de Angel Di María: un soberbio tiro libre a los 23 y un penal a los 45+11 (tiempo de adición).

Asimismo, en la última jugada del partido, Julián Fernández anotó el tercer gol: definió con el arco vacío porque Muslera había ido a buscar el empate en un córner.

Resumen del partido (gentileza DSports)

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