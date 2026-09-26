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Rosario Central venció 3-1 a Estudiantes en una final caliente y ganó la Supercopa Internacional

"El Pincha" arrancó ganando con un tanto antes del minuto, pero Di María, con un tiro libre y un penal sobre el final del primer tiempo, le dio la victoria parcial al "Canalla". El tercer tanto fue de Julián Fernández. Hubo incidentes sobre el final.

26/09/2026 | 18:19Redacción Cadena 3

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Doblete de Di María en el partido entre Central y Estudiantes por la Supercopa.

FOTO: Doblete de Di María en el partido entre Central y Estudiantes por la Supercopa.

Doblete de Di María en el partido entre Central y Estudiantes por la Supercopa.

FOTO: Doblete de Di María en el partido entre Central y Estudiantes por la Supercopa.

Rosario Central y Estudiantes disputan la Supercopa Internacional en Santiago del Estero.

FOTO: Rosario Central y Estudiantes disputan la Supercopa Internacional en Santiago del Estero.

Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central tras el polémico título.

FOTO: Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central tras el polémico título.

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  1.

    Audio. Primer gol de Estudiantes de La Plata a Rosario Central (Alexis Castro) | Supercopa Internacional

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  2.

    Audio. Primer gol de Rosario Central a Estudiantes de La Plata (Ángel Di María) | Supercopa Internacional

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  3.

    Audio. Segundo gol de Rosario Central a Estudiantes de La Plata (Ángel Di María) | Supercopa Internacional

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  4.

    Audio. Tercer gol de Rosario Central a Estudiantes de La Plata (Julián Fernández) | Supercopa Internacional

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Rosario Central obtuvo la Supercopa Internacional, tras vencer a Estudiantes por 3 a 1 en el encuentro que jugaron esta tarde aquí, y que tuvo un final con incidentes entre los jugadores de ambos equipos.

Alexis Castro puso en ventaja al equipo platense, al minuto de juego, pero Central lo dio vuelta con dos tantos de Angel Di María: un soberbio tiro libre a los 23 y un penal a los 45+11 (tiempo de adición).

Asimismo, en la última jugada del partido, Julián Fernández anotó el tercer gol: definió con el arco vacío porque Muslera había ido a buscar el empate en un córner.

Resumen del partido (gentileza DSports)

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Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentarán? Estudiantes de La Plata y Rosario Central.

¿Cuándo se jugará el partido? Este sábado a las 16:00.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

¿Qué título se disputa? La Supercopa Internacional 2026.

¿Por qué hay rivalidad entre los equipos? Por incidentes ocurridos en 2025 tras la premiación de Estudiantes como campeón de la Liga.

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