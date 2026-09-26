Dos medallas de plata en waterpolo para cerrar los Suramericanos
Los equipos femenino y masculino lograron el segundo lugar en polo acuático tras caer, en ambos casos, ante Brasil.
26/09/2026 | 20:09Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Waterpolo en los Juegos Suramericanos.
El polo acuático de Rosario se despidió de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con dos medallas de plata.
Las chicas argentinas del equipo de waterpolo cayeron 12-5 ante Brasil en la final femenina, obteniendo el reconocimiento por el segundo lugar.
Por su parte, en una final agónica, los varones cayeron 16-15 frente a Brasil, que coronó su participación en el deporte con dos medallas doradas.
Lectura rápida
¿Qué medallas obtuvo el polo acuático de Rosario? Dos medallas de plata.
¿Quiénes fueron los rivales en las finales? Las finales fueron contra Brasil.
¿Cuándo se llevaron a cabo los Juegos Suramericanos? En el año 2026.
¿Dónde se realizaron los Juegos? En Santa Fe.
¿Cómo fue el desempeño del equipo masculino? Perdieron 16-15 en una final agónica.