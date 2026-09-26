Dos medallas de plata en waterpolo para cerrar los Suramericanos

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El polo acuático de Rosario se despidió de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con dos medallas de plata.

Las chicas argentinas del equipo de waterpolo cayeron 12-5 ante Brasil en la final femenina, obteniendo el reconocimiento por el segundo lugar.

Por su parte, en una final agónica, los varones cayeron 16-15 frente a Brasil, que coronó su participación en el deporte con dos medallas doradas.