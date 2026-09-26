Pullaro en el cierre de los Juegos Suramericanos: "Santa Fe es la capital del deporte"

FOTO: Pullaro en el cierre de los Suramericanos.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló durante la ceremonia de clausura de los Juegos Suramericanos y destacó el impacto de la competencia en la provincia.

“Fueron momentos maravillosos los que vivimos. Vi a mi provincia feliz, vi a mi provincia disfrutar, vi cómo le abrimos los brazos al resto de Argentina y al mundo”, expresó.

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Además, agradeció a los deportistas, equipos, voluntarios, fuerzas de seguridad y docentes que participaron de los Juegos. Y cerró su discurso con una fuerte reivindicación de Santa Fe: “La provincia de Santa Fe es la capital del deporte en el orden nacional”.