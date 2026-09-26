Pullaro en el cierre de los Juegos Suramericanos: "Santa Fe es la capital del deporte"
El gobernador de la provincia celebró la culminación del evento en la capital del distrito y destacó el legado que deja la competencia.
26/09/2026 | 20:33Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Pullaro en el cierre de los Suramericanos.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló durante la ceremonia de clausura de los Juegos Suramericanos y destacó el impacto de la competencia en la provincia.
“Fueron momentos maravillosos los que vivimos. Vi a mi provincia feliz, vi a mi provincia disfrutar, vi cómo le abrimos los brazos al resto de Argentina y al mundo”, expresó.
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Lo aseguró el presidente de Odesur, Mario Moccia, al encabezar con Maximiliano Pullaro el acto de cierre de la competencia, en el Fan Fest del Parque del Sur, en la capital provincial, ante unas 100 mil personas. “La Provincia de Santa Fe es la capital del deporte”, sostuvo el gobernador.
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Además, agradeció a los deportistas, equipos, voluntarios, fuerzas de seguridad y docentes que participaron de los Juegos. Y cerró su discurso con una fuerte reivindicación de Santa Fe: “La provincia de Santa Fe es la capital del deporte en el orden nacional”.
Lectura rápida
¿Quién habló durante la ceremonia de clausura? El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, habló durante la ceremonia.
¿Qué evento se clausuró? Se clausuraron los Juegos Suramericanos.
¿Qué destacó el gobernador sobre la provincia? Destacó el impacto de la competencia y que Santa Fe es la capital del deporte en el orden nacional.
¿A quiénes agradeció el gobernador? Agradeció a deportistas, equipos, voluntarios, fuerzas de seguridad y docentes.
¿Cómo describió el gobernador los momentos vividos? Los describió como “momentos maravillosos” y expresó que la provincia estaba feliz y disfrutando.