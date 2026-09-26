"Mitad de mi vida ahí": la incertidumbre de un trabajador de Dánica tras el anuncio del cierre

La fábrica de Dánica Dorada ubicada en Llavallol, partido de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense, cerrará definitivamente el próximo 30 de septiembre. La empresa informó que abonará las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores.

El anuncio sorprendió a los empleados, que hasta la semana pasada continuaban con la producción habitual. Diego Vázquez, quien trabaja en la compañía desde hace casi 24 años, explicó a Cadena 3 que la planta funcionaba con normalidad desde su última reapertura, en enero de 2025.

Según relató, la actividad se interrumpió de manera abrupta. “De golpe, el jueves se para la producción”, recordó.

Los trabajadores ya habían advertido movimientos de productos terminados que, según explicó Vázquez, aparentemente eran trasladados a un depósito alquilado por la empresa. Sin embargo, la confirmación del cierre llegó después, cuando los empleados estaban en sus casas.

“El sábado, en nuestras casas, nos llega una notificación por WhatsApp, que es el mismo cartel que está en la puerta de la fábrica”, señaló.

El comunicado fijaba el cese definitivo de la actividad para el 30 de septiembre e informaba sobre el pago de las indemnizaciones.

Vázquez, que tiene cerca de 50 años, dedicó casi la mitad de su vida a trabajar en la empresa. Consultado sobre cómo imagina su futuro laboral, reconoció que todavía no encuentra respuestas.

“La verdad que no sé. Mitad de mi vida ahí trabajando adentro, siempre dando todo, y de golpe ver cómo seguimos, más con la situación del país. No sabría bien qué decir”, expresó.

El cierre de la planta, vinculada durante décadas con una marca reconocida por su tradicional producto para untar, deja a sus trabajadores ante la incertidumbre de cómo continuar después de años de actividad.

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Informe de Mauricio Conti.