Mark Wahlberg, reconocido actor y empresario, se unirá a Bruce K. Lee en el escenario principal de TechCrunch Disrupt 2026. Durante esta charla, abordarán temas relacionados con el emprendimiento, la inversión y la creación de startups. Este evento se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en San Francisco, donde se espera la participación de más de 10,000 líderes del sector tecnológico.

Wahlberg, famoso por su carrera cinematográfica que incluye éxitos como "Boogie Nights" y "The Fighter", ha diversificado su enfoque hacia los negocios en los últimos años. Ha establecido una productora, una cadena de restaurantes y ha realizado numerosas inversiones en el sector de la salud y el bienestar. En la charla, ofrecerá una perspectiva única sobre cómo ha utilizado su éxito en Hollywood para impulsar proyectos en diferentes sectores.

La conversación se centrará en la evolución de Wahlberg como empresario, destacando cómo ha pasado de ser un actor a un inversor institucional, guiado por Lee, CEO de Keebeck Wealth Management. La charla ofrecerá una visión honesta sobre los desafíos y aprendizajes en el mundo de las inversiones, así como sobre las tecnologías que actualmente le interesan.

Los interesados en asistir pueden adquirir sus entradas a través del sitio web de TechCrunch Disrupt. Sin embargo, es importante actuar rápido, ya que los precios de las entradas aumentarán a partir de la medianoche del 25 de septiembre. No te pierdas la oportunidad de escuchar a Wahlberg compartir su experiencia y conocimientos en un evento que promete ser inspirador y educativo.