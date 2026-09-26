Anthropic invertirá $11.6 mil millones en Akamai en un acuerdo de nube a siete años

Anthropic anunció un acuerdo monumental con Akamai, comprometiéndose a invertir $11.6 mil millones en su infraestructura de nube durante los próximos siete años. Este acuerdo, que supera con creces los $1.8 mil millones de un acuerdo previo entre ambas compañías, refleja un cambio significativo en el enfoque de Anthropic hacia la infraestructura de inteligencia artificial.

El compromiso de $11.6 mil millones no es completamente rígido. Según el archivo de valores de Akamai, el acuerdo está sujeto a ciertas condiciones relacionadas con la entrega y la disponibilidad del servicio. Ambas empresas tienen la opción de finalizar el acuerdo bajo ciertas circunstancias.

Este contrato marca el mayor acuerdo en la historia de Akamai y continúa la tendencia de Anthropic de aumentar su capacidad de computación. A pesar de la magnitud del acuerdo, Akamai no espera generar ingresos de este trato hasta el año 2027, anticipando entre $150 millones y $300 millones en ingresos, y un ritmo anual de aproximadamente $1.7 mil millones para finales de 2028.

Akamai planea gastar alrededor de $5.5 mil millones para expandir su capacidad, además de agregar $1.7 mil millones a su gasto de capital para adquirir componentes como memoria anticipadamente.

Como parte del acuerdo, Akamai otorgó a Anthropic una opción de compra, que le permite adquirir acciones preferentes no votantes convertibles en 7.7 millones de acciones comunes, lo que representa hasta el 5% de las acciones en circulación de la empresa, a un precio de $111.33 por acción. Se espera que aproximadamente el 2% se haga disponible para Anthropic tras el primer pago. Cada $3 mil millones adicionales que Anthropic comprometa a los servicios de Akamai desbloqueará aproximadamente otro 1% de acciones, lo que podría aumentar el total de la inversión a $20 mil millones.

Este tipo de acuerdo es inédito para Akamai, que ha optado por ofrecer a su cliente la posibilidad de adquirir una participación en lugar de seguir el modelo común de inversión directa en laboratorios de IA. Este enfoque fue utilizado anteriormente por AMD con OpenAI, vinculando las opciones de compra a hitos de compras de chips.

A pesar de la magnitud del compromiso, las acciones de Akamai subieron hasta un 17% en el comercio posterior al cierre del anuncio, destacando la percepción positiva del mercado hacia esta asociación estratégica.