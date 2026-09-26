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Todo lo que necesitas saber para elegir tu cuchillo jamonero ideal

Cortar jamón puede ser una experiencia gratificante. Te contamos cómo elegir el cuchillo adecuado y sacar lonchas perfectas en casa.

26/09/2026 | 06:18Redacción Cadena 3

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Elige el mejor cuchillo jamonero para disfrutar del jamón en casa

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Tener una pata de jamón en casa representa una de las mayores alegrías culinarias, aunque enfrentarse a ella por primera vez puede causar un poco de temor. Sin embargo, no hay motivo para preocuparse, ya que con las herramientas adecuadas y algunos consejos, el ritual de cortar jamón se transforma en un verdadero placer. La herramienta más importante en este proceso es, sin duda, un buen cuchillo jamonero.

La elección del cuchillo adecuado puede generar dudas: ¿son todos iguales? ¿debe ser flexible o rígido? ¿con agujeritos o sin ellos? Si estas preguntas te inquietan, has llegado al lugar correcto. A continuación, desglosamos todo lo que necesitas saber para seleccionar tu primer cuchillo jamonero y comenzar a cortar esas finas lonchas que tanto deseas.

Sobre el arte de cortar jamón: no es solo un cuchillo

Cortar jamón es un arte que requiere la herramienta adecuada y cierta técnica. No se trata simplemente de tener un cuchillo, sino de entender cómo utilizarlo correctamente para obtener los mejores resultados.

Anatomía de un buen cuchillo jamonero: ¿En qué fijarse?

Al momento de elegir un cuchillo jamonero, hay varios aspectos a considerar. A continuación, se presentan los puntos clave:

1. La hoja: el alma del cuchillo

La hoja es fundamental en un cuchillo jamonero. Debe ser larga y delgada para facilitar el corte. Un cuchillo con hoja de al menos 25 cm es ideal para obtener lonchas finas y uniformes.

Largo y Ancho

Un cuchillo más largo permite un corte más limpio y continuo, mientras que el ancho debe ser suficiente para sostenerse cómodamente en la mano.

Flexibilidad: ¿Rígido o flexible?

Los cuchillos pueden ser rígidos o flexibles. Los rígidos ofrecen mayor control, mientras que los flexibles permiten cortes más delicados. La elección dependerá del estilo de corte que prefieras.

Los alvéolos: ¿Son necesarios?

Los cuchillos con alvéolos ayudan a evitar que la carne se adhiera a la hoja, facilitando un corte más limpio. Sin embargo, no son imprescindibles y dependerá de tus preferencias personales.

2. El mango: seguridad y comodidad ante todo

El mango debe ser ergonómico y proporcionar un buen agarre para asegurar cortes precisos y seguros. La comodidad es clave, especialmente si se planea usar el cuchillo durante períodos prolongados.

Primeros pasos: cómo usar el cuchillo sin miedo

Una vez elegido el cuchillo, es esencial aprender a utilizarlo correctamente. La técnica de corte influye en la calidad de las lonchas y en la seguridad del proceso.

El mantenimiento: el secreto de un cuchillo eterno

Un buen mantenimiento asegura la durabilidad del cuchillo. Es importante limpiar y guardar el cuchillo adecuadamente después de cada uso.

Limpieza y guardado

La limpieza debe hacerse con agua tibia y jabón, evitando el uso de lavavajillas. Guardar el cuchillo en un lugar seguro, preferiblemente en una funda, prolongará su vida útil.

El afilado: cómo usar la chaira

El afilado es crucial para mantener la eficacia del cuchillo. Utilizar una chaira regularmente ayudará a conservar el filo y facilitará el corte.

Preguntas frecuentes sobre el cuchillo jamonero

Si quedan dudas sobre la elección o uso del cuchillo jamonero, es recomendable consultar fuentes especializadas o expertos en el tema para obtener más información.

Lectura rápida

¿Por qué es importante elegir un buen cuchillo jamonero?
Un buen cuchillo jamonero permite realizar cortes finos y precisos, mejorando la experiencia al disfrutar del jamón.

¿Qué características debe tener la hoja?
La hoja debe ser larga, delgada y puede ser rígida o flexible, dependiendo de la preferencia del usuario.

¿Es necesario que el cuchillo tenga alvéolos?
Los alvéolos son útiles para evitar que la carne se adhiera, pero no son imprescindibles.

Cómo se debe cuidar el cuchillo jamonero?
Se debe limpiar con agua tibia y jabón, y guardar en un lugar seguro, preferiblemente en una funda.

¿Qué se recomienda para mantener el filo del cuchillo?
Se recomienda afilar el cuchillo regularmente con una chaira para asegurar cortes efectivos.

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