Ángel Rossi: "El papa León XIV viene a dar ánimo y a ayudarnos a levantar la mirada"
El cardenal habló con Cadena 3 y destacó que la llegada del sumo pontífice trascenderá a la Iglesia Católica. También valoró la disposición a recibir peregrinos y convocó a "abrir los brazos".
26/09/2026 | 07:24Redacción Cadena 3
FOTO: El arzobispo de Córdoba comparte detalles de la visita del Papa León XIV a Argentina
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Buen día, Argentina
El cardenal Ángel Rossi aseguró que la visita del papa León XIV a la Argentina será una ocasión de cercanía, aliento y esperanza para toda la sociedad, más allá de los fieles católicos.
El arzobispo de Córdoba comparó la llegada del Pontífice con la visita de un padre a sus hijos que están lejos. “Viene primero a expresarles el cariño, a darles ánimo, a poner de pie a los que están más caídos y a ayudarnos a levantar la mirada”, sostuvo.
Rossi remarcó en Cadena 3 que León XIV llegará como pastor de la Iglesia Católica, aunque consideró que su figura trasciende ese ámbito. “De alguna manera, es pastor de muchos más que nosotros”, afirmó.
Según el cardenal, el estilo “manso, sereno y pacífico” del Papa puede hacerle “mucho bien” al país en un contexto de fuertes desafíos sociales y políticos.
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El reto será organizar la permanencia de una multitud, que llegará con anticipación y permanecerá en el lugar hasta el encuentro con el pontífice.
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Consultado sobre la respuesta de la dirigencia y la solidaridad de los argentinos ante la esperada llegada de visitantes, Rossi pidió ser “benévolos” y puso el acento en la vocación de servicio. “Más que el traje de la elegancia, se pone el traje del servicio y el traje de la hospitalidad”, expresó.
Además, valoró que haya disposición desde distintos sectores para alojar a quienes no puedan afrontar un hospedaje o no consigan lugar. “También desde la Iglesia vamos a tener que abrir los brazos”, planteó.
El cardenal sostuvo que la visita interpela a cada persona e institución a generar espacio para los demás. “Algo hay que sacrificarse, algo hay que crear espacio a los demás”, señaló.
Finalmente, destacó que, al menos en el deseo, las dirigencias políticas, sociales y eclesiales comparten la intención de recibir al Papa y trabajar en conjunto. “Hay algo común que nos une, que nos puede ayudar, ojalá después para otros aspectos”, concluyó.
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Informe de Mauricio Conti.
Lectura rápida
¿Quién hizo declaraciones sobre la visita del Papa? El cardenal Ángel Rossi realizó declaraciones sobre la visita del papa León XIV.
¿Cuándo llegará el Papa a Argentina? La fecha exacta de la llegada del papa León XIV no se menciona en el artículo.
¿Dónde se espera la visita del Papa? La visita del papa León XIV se espera en la Argentina.
¿Cómo se describe el impacto de la visita del Papa? Se describe como una ocasión de cercanía, aliento y esperanza para la sociedad.
¿Por qué es importante la visita del Papa según Rossi? Según Rossi, el estilo “manso, sereno y pacífico” del Papa puede beneficiar al país en un contexto de desafíos sociales y políticos.