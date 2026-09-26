Ángel Rossi: "El papa León XIV viene a dar ánimo y a ayudarnos a levantar la mirada"

FOTO: El arzobispo de Córdoba comparte detalles de la visita del Papa León XIV a Argentina

El cardenal Ángel Rossi aseguró que la visita del papa León XIV a la Argentina será una ocasión de cercanía, aliento y esperanza para toda la sociedad, más allá de los fieles católicos.

El arzobispo de Córdoba comparó la llegada del Pontífice con la visita de un padre a sus hijos que están lejos. “Viene primero a expresarles el cariño, a darles ánimo, a poner de pie a los que están más caídos y a ayudarnos a levantar la mirada”, sostuvo.

Rossi remarcó en Cadena 3 que León XIV llegará como pastor de la Iglesia Católica, aunque consideró que su figura trasciende ese ámbito. “De alguna manera, es pastor de muchos más que nosotros”, afirmó.

Según el cardenal, el estilo “manso, sereno y pacífico” del Papa puede hacerle “mucho bien” al país en un contexto de fuertes desafíos sociales y políticos.

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Consultado sobre la respuesta de la dirigencia y la solidaridad de los argentinos ante la esperada llegada de visitantes, Rossi pidió ser “benévolos” y puso el acento en la vocación de servicio. “Más que el traje de la elegancia, se pone el traje del servicio y el traje de la hospitalidad”, expresó.

Además, valoró que haya disposición desde distintos sectores para alojar a quienes no puedan afrontar un hospedaje o no consigan lugar. “También desde la Iglesia vamos a tener que abrir los brazos”, planteó.

El cardenal sostuvo que la visita interpela a cada persona e institución a generar espacio para los demás. “Algo hay que sacrificarse, algo hay que crear espacio a los demás”, señaló.

Finalmente, destacó que, al menos en el deseo, las dirigencias políticas, sociales y eclesiales comparten la intención de recibir al Papa y trabajar en conjunto. “Hay algo común que nos une, que nos puede ayudar, ojalá después para otros aspectos”, concluyó.

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Informe de Mauricio Conti.