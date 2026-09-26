65 años de la primera píldora anticonceptiva: avances y desafíos en la salud sexual

Cada 26 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Anticoncepción, una fecha instaurada en 2007 con el objetivo de fomentar el conocimiento sobre los métodos anticonceptivos y promover una vida sexual libre, informada y responsable. A pesar de estos esfuerzos, la brecha en el acceso a anticonceptivos sigue siendo un reto global.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) reportó que en 2022, casi la mitad de los embarazos en el mundo (121 millones anuales) no fueron planeados. En Argentina, aunque no se cuentan con datos oficiales, investigaciones sugieren que esta cifra puede llegar al 70% en adolescentes. Sin embargo, el último año trajo consigo importantes avances regulatorios y científicos en el país.

Una de las novedades más significativas es la ampliación en la duración de los métodos anticonceptivos reversibles de larga duración. Un informe de la Agencia Noticias Argentinas señala que, tras el respaldo de evidencia internacional y organizaciones como la FDA y la EMA, la ANMAT aprobó extender el uso del DIU hormonal de levonorgestrel (52 mg) de 5 a 8 años, manteniendo una eficacia acumulada del 99,32%.

Además, mediante la Disposición N° 5199/2025, la ANMAT también autorizó aumentar el uso del implante subdérmico de 3 a 5 años, aplicándose esta medida a los dispositivos ya instalados.

"Los métodos LARCs son la estrategia más efectiva para disminuir los embarazos no intencionales a nivel mundial. Esta ampliación en los plazos reduce la necesidad de recambios en las pacientes, manteniendo una eficacia muy alta", expresó la Dra. María Elisa Moltoni (M.N. 114.737). La Dra. Moltoni, ginecóloga especializada en ginecología endocrinológica, anticoncepción y ginecología de la infancia y adolescencia en el Hospital Británico de Buenos Aires, agregó: "Es una excelente noticia, especialmente para las adolescentes que frecuentemente optan por el implante".

Otras novedades en anticoncepción

Otra noticia relevante es la llegada a las farmacias argentinas del acetato de ulipristal (UPA), que fue recientemente incluido en el Consenso de Anticoncepción de Emergencia de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA).

A diferencia del levonorgestrel, que es la pastilla de emergencia de venta libre, el acetato de ulipristal tiene una mayor ventana de acción (eficaz hasta 120 horas, 5 días, después de la relación sexual sin protección), además de ser más efectivo cerca de la ovulación y tener un mejor rendimiento en pacientes con sobrepeso u obesidad.

La Dra. Moltoni aclaró: "El acetato de ulipristal se administra en una dosis única de 30 mg bajo receta. Es importante señalar que no es un método abortivo: actúa retrasando o inhibiendo la ovulación y no afecta a un embarazo ya implantado. Contar con información previa e incluso recibir la receta anticipadamente por parte del profesional es una excelente estrategia para tenerla disponible si se necesita".

El aumento preocupante de ITS y la baja en el uso del preservativo

El análisis del año muestra un alarmante contraste: un aumento sostenido de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en Argentina. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, en 2025 se registraron más de 55.000 casos de sífilis, lo que representa un incremento cercano al 71% respecto al promedio de años anteriores, alcanzando la cifra más alta registrada. El 76% de los casos se concentra en personas de 15 a 39 años, lo que podría corresponder a un subregistro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) contextualiza esta tendencia dentro de un fenómeno global: más de un millón de personas contraen una ITS diariamente en el mundo. Parte de este panorama se debe al bajo uso del preservativo, el único método que no solo previene el embarazo, sino que también protege frente a las ITS.

Aunque no existen datos oficiales recientes, la situación se agrava, ya que un estudio de 2021 de AIDS Healthcare Foundation Argentina reveló que solo el 14,5% de la población utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales, además de un problema de acceso, evidenciado por una caída del 64% en la entrega gratuita de preservativos por parte del Estado en 2024 y retrasos en las entregas de 2025.

El rol de la consulta médica frente a la desinformación

Ante la proliferación de mitos sobre anticoncepción y salud sexual en redes sociales, la especialista del Hospital Británico subraya la importancia de acudir a fuentes confiables: "Las redes sociales pueden ayudar a democratizar la información, pero también pueden ser un canal de desinformación riesgoso".

"La consulta presencial con el profesional de la salud debe seguir siendo el espacio de referencia. Allí podemos despejar dudas, derribar mitos sobre el preservativo o las hormonas y evaluar junto a cada persona cuál es el método anticonceptivo más adecuado para su cuerpo y estilo de vida", concluyó la Dra. Moltoni.