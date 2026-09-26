Las cinco cosas que hay que tener en cuenta para prevenir fraudes virtuales

Las falsas inversiones pueden llegar a través de publicidades con famosos, grupos de WhatsApp o plataformas que prometen ganancias extraordinarias. El asesor financiero Pedro Chávez Atia detalló cinco recomendaciones para identificar estos engaños antes de comprometer los ahorros.

En diálogo con Cadena 3, el magíster en Bolsa y Mercados Financieros y agente productor registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), con matrícula N.º 2057, advirtió que las maniobras también pueden atrapar a personas que ya operan en mercados regulados.

• No confiar en una publicidad porque muestra a un famoso o una empresa conocida. “Una cara conocida no convierte una publicidad en verdadera”, afirmó Chávez Atia. Señaló que circulan anuncios fraudulentos que utilizan las imágenes de Mirtha Legrand, Guido Kaczka, Lionel Messi y dirigentes políticos para promocionar supuestas inversiones.

Explicó que algunos videos se elaboran con inteligencia artificial y que muchas personas tienen dificultades para distinguir si lo que ven es real. También mencionó el uso del nombre de empresas como YPF para aprovechar la confianza que generan entre sus consumidores.

Según describió, los anuncios invitan a ingresar a una supuesta plataforma de inversión de la compañía y completar un formulario. A partir de esos datos, los estafadores contactan a las personas y comienzan a captar, de manera progresiva, el dinero que depositan.

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• Prestar atención a los grupos de WhatsApp que prometen enseñar a ganar dinero. El especialista alertó sobre grupos que aseguran enseñar a operar en los mercados o venden “señales” de entrada y salida, es decir, indicaciones sobre cuándo comprar o vender en operaciones de trading.

Advirtió que esta modalidad puede captar incluso a quienes tienen inversiones legítimas mediante un agente de liquidación y compensación (ALyC), una categoría registrada ante la CNV. Según explicó, los delincuentes pueden convencerlos de vender sus acciones o bonos y retirar esos fondos del circuito regulado para llevarlos a plataformas fraudulentas.

De esa manera, distinguió dos vías de captación: las publicidades que atraen a potenciales inversores y los grupos que buscan desviar el dinero de quienes ya participan del mercado.

• Desconfiar de las rentabilidades extraordinarias. “Si la rentabilidad parece extraordinaria, hay que desconfiar”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó ofertas que prometen ganancias del 100% en una o dos semanas.

Chávez Atia describió esos rendimientos prometidos como desmedidos y vinculó este recurso con las maniobras que utilizan los estafadores para convencer a las personas de entregar sus fondos.

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• Entender en qué se va a invertir. El uso de palabras como “inversión”, “trading” o “criptomonedas” no demuestra que exista una operación real detrás de una propuesta, remarcó el asesor.

Explicó que es necesario conocer el producto, la actividad de la empresa y el destino del capital. Mencionó como ejemplo la compra de una acción de YPF en un mercado regulado, donde puede identificarse el activo adquirido, y advirtió que una plataforma fraudulenta puede utilizar ese mismo nombre para simular una inversión.

Ante la falta de información o las dudas, recomendó consultar a un profesional de asesoría financiera, del mismo modo que se recurre a un médico, un abogado o un contador según la necesidad.

• Verificar quién está del otro lado antes de entregar dinero. “Antes de invertir hay que verificar quién está del otro lado”, enfatizó. Explicó que los agentes regulados deben publicar en sus sitios web su categoría y número de matrícula, y que esos datos deben cotejarse con los registros oficiales.

Para comprobar la inscripción de una persona o entidad, recomendó consultar los registros públicos de la CNV. El organismo permite buscar agentes por nombre o razón social y número de matrícula. La verificación alcanza tanto a quienes brindan asesoramiento como a los intermediarios mediante los cuales se opera en el mercado.

También recordó que las dudas sobre una plataforma pueden consultarse al correo [email protected]. Sostuvo que dedicar unos minutos a estas comprobaciones puede evitar pérdidas importantes.

El especialista advirtió, además, que resulta difícil dimensionar la cantidad de damnificados por falsas inversiones porque muchas víctimas no denuncian por vergüenza. Esa situación, explicó, limita las estadísticas sobre este tipo de fraude.

“Hay gente que termina perdiendo muchísimo dinero, muchos ahorros. Hay gente que termina endeudada pidiendo préstamos”, señaló. Por eso, insistió en verificar la información antes de avanzar: cuando la persona descubre el engaño, muchas veces ya es tarde.

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Informe de Guillermo López.