Cae un 20% la venta de medicamentos y crece el fiado en las farmacias de Córdoba

FOTO: La reducción del 20% en ventas genera preocupaciones en farmacias

La venta de medicamentos en las farmacias registró una caída del 20%, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y dificultades para afrontar tratamientos que dejaron de contar con una cobertura del 100%.

Germán Daniele, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, explicó a Cadena 3 que los adultos mayores llegan al mostrador con dudas sobre qué medicamentos mantienen la cobertura total y cuáles deben pagar de su bolsillo.

“El jubilado, cuando viene al mostrador, primero pregunta mucho, porque todavía no tiene claro cuáles son los tratamientos que han perdido la cobertura del 100%”, señaló.

Según describió, cuando el medicamento conserva la cobertura completa, el paciente lo retira. Sin embargo, la situación cambia si debe afrontar parte del costo. “Lo que no tiene cobertura al 100%, no lo lleva”, afirmó.

Frente a esas dificultades, Daniele aseguró que aumentó considerablemente el fiado en las farmacias de barrio y de localidades del interior provincial. Esta práctica, que históricamente no era habitual, permite a clientes conocidos acceder a los medicamentos aunque no puedan pagarlos en el momento.

“Busca crédito en la farmacia y la farmacia, entendiendo la situación por la que están atravesando, lo acompaña”, explicó.

La modalidad funciona como una ayuda para sostener los tratamientos de quienes atraviesan dificultades económicas. Sin embargo, no todos los pacientes tienen acceso a una cuenta corriente o a alguna alternativa de financiación.

Informe de Fernando Barrionuevo.