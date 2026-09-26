TC Pick Up: Ciantini y su Ranger en el final de los ensayos en Balcarce, se viene la clasificación

El local Diego Ciantini, con una Ford Ranger del 'Gurí Martínez Competición', se quedó con la mejor vuelta del 2° Entrenamiento de la Fecha 8 de TC Pick Up, en el Autódromo Juan Manuel Fangio -4.300 mts.- de Balcarce, en el que quedó escoltado por su compañero en el 'Gurí Martínez Competición', Ignacio Faín -Ford- y Diego Azar -Toyota-.

La práctica del mediodía, en una jornada mayormente soleada y con una temperatura de 18°C, fue de 20' minutos y bien aprovechada por casi todos los pilotos. Salvo, Tobías Martínez -Chevrolet- que se despistó en el frenaje de la Curva 1, en una de sus primera vueltas, quedó encajado en la leca y disparó la bandera roja.

De allí, en más, entre Agustín Canapino -Chevrolet- y el propio Azar, comenzaron a mostrarse igual de sólidos que en la primera tanda, calcando -prácticamente- sus mismos tiempos. Otra pequeña interrupción porque la Ranger de Ciantini se quedó detenida en la subida a la curva final, precedió el desenlace del ensayo. Los debutantes y retornos pueden particpar en ambos grupos, A y B, y el balcarceño tendría la revancha en pocos minutos.

Se terminaba el Grupo A, cuando aparecieron Faín y Mazzacane. El 'domador de Villa Minetti' se colocó al tope con 1.41.403s, buen registro, pero lejos del 1.41.098 de Fritzler en E1. Lo que no lo hace menos candidato para la clasificación, porque a pesar de la evolución de pista, el viento creció un poco y las condiciones no fueron iguales en las dos sesiones. Y el ex-Fórmula 1 mostró que venía trabajando paso a paso y cuando juntó todo en su último giro rápido se disparó hacia arriba en el clasificador para quedar a 6/10 del líder y a 3/10 del escolta, Azar.

Pero, desde el Grupo B, con solo las máquinas de Valle, José Ciantini, D. Ciantini, Omar Martínez, Thomas Ricciardi y Santiago Mangoni, llegaron novedades importantes. Con buenos tiempos para el -también- local de Chevrolet y el rosarino con la Ford del SAP Racing; pero, fundamentalmente, con la gran vuelta final de Diego Ciantini -1.41.248s- que le entregó el tope de la lista de tiempos, antes de clasificar.

Faín a 0.155s, Azar a 0.434s, Mazzacane a 0.513s y Canapino a 1.1s completaron el Top 5, mientras, detrás se ordenaron Mangoni, Ricciardi, Tadei (h), De Carlo, Dianda -que no había podido girar en la primera tanda-, Abdala, José 'Bocha' Ciantini, Fritzler, Werner, Palazzo -con problemas en su Toyota-, Omar Martínez, Diego Ciantini y Tobías Martínez -ambos, sin tiempo-

TC Pick Up en Balcarce, 2° Entrenamiento

Lo que sigue en el programa será la Clasificación en tres pasos, característica de esta serie:

16.10 a 16.20 – 1ª Sesión clasificatoria TCPU (10 minutos)

16.27 a 16.35 – 2ª Sesión clasificatoria TCPU (8 minutos)

16.42 a 16.50 – 3ª Sesión clasificatoria TCPU (8 minutos)

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Balcarce. Fotografías y datos de ACTC Prensa