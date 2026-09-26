Murió un hombre al que una mujer habría rociado con alcohol y prendido fuego en Salta

FOTO: Murió el hombre que había sido prendido fuego tras una discusión en Salta.

Un hombre de 34 años murió este sábado tras permanecer internado en terapia intensiva por las graves quemaduras que sufrió al ser atacado en la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán.

La víctima presentaba lesiones en el rostro, el cuello, los hombros, el tórax y las manos. La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, ordenó trasladar el cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para realizar la autopsia.

Por el hecho permanece detenida una mujer de 29 años, imputada provisionalmente como presunta autora de tentativa de homicidio simple. Tras conocerse el fallecimiento, la Fiscalía anticipó que ampliará la acusación durante el próximo lunes.

El episodio ocurrió el sábado 19 de septiembre por la mañana, en la intersección de las calles Moro Díaz y Zárate. Según las primeras actuaciones, la mujer se encontraba reunida con el hombre cuando se produjo una discusión.

En esas circunstancias, la acusada lo habría rociado con alcohol y luego le habría prendido fuego. La víctima fue trasladada al hospital local y quedó alojada en terapia intensiva debido a la gravedad de las quemaduras.

La investigación incluye el relevamiento de testigos, el análisis de cámaras de seguridad y el estudio de las evidencias recogidas en el lugar. Las autoridades procuran determinar las circunstancias precisas del ataque.

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Informe de Elisa Zamora.