Nuevo protocolo penal juvenil en Salta: menos judicialización para adolescentes de 14 y 15 años

El Ministerio Público Fiscal de Salta estableció un nuevo Protocolo General de Actuación en materia penal juvenil, que dispone un criterio especialmente restrictivo para las intervenciones que involucren a adolescentes de entre 14 y menos de 16 años.

La medida contempla la proximidad de esa franja etaria con la edad mínima de responsabilidad penal y prioriza mecanismos de desjudicialización y soluciones alternativas, siempre que la legislación lo permita.

Para los adolescentes de 16 a menos de 18 años, el protocolo prevé la aplicación de los principios de especialidad propios del fuero penal juvenil y de los criterios de política criminal correspondientes.

Además, remarca que la edad no puede ser, por sí sola, un factor para equiparar la culpabilidad de un adolescente con la de una persona adulta.

El objetivo es dar respuestas ajustadas a las circunstancias de cada joven en conflicto con la ley y promover alternativas a la judicialización.

Informe de Elisa Zamora.