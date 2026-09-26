Trump rechazó la propuesta iraní para reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este sábado el plan de siete días presentado por Irán para reabrir el paso marítimo por el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra, según informaron medios internacionales.

“Hicieron una propuesta, pero la rechacé”, respondió el mandatario a la prensa en los jardines de la Casa Blanca antes de abordar su helicóptero, el Marine One, de acuerdo con una publicación del sitio DW.

A pesar del bloqueo del estrecho, Trump aseguró que Estados Unidos tiene “el control total” de Ormuz y que cada día fluyen por la vía “cantidades masivas” de petróleo, 29 barcos la noche pasada.

“Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable. Quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de inmediato porque están perdiendo terreno estrepitosamente”, agregó.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, anunció el viernes en Nueva York que Teherán había presentado a Washington un plan de siete días para restablecer el tránsito marítimo normal por Ormuz.

Según este plan, la reapertura de Ormuz se produciría en el sexto día de la implementación del plan, después de que Washington implementara una serie de medidas durante los primeros cinco días.

El plan contempla, entre otras medidas, un alto al fuego de siete días en Medio Oriente, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos iraníes congelados.

Posteriormente, Irán accedería a reabrir Ormuz y, en el séptimo día, Teherán y Washington retomarían las negociaciones para un acuerdo definitivo, que incluiría el programa nuclear iraní, sigue el medio alemán.

Araqchi explicó que Teherán trasladó a Washington la propuesta a través de Qatar, uno de los mediadores del conflicto, y planteó que podría salir adelante si “la parte estadounidense se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo”.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró el viernes a la CBS que la propuesta había sido desarrollada “en coordinación” con el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei.