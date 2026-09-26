Cerca de 20.000 españoles se manifestaron en Madrid contra Pedro Sánchez

Unas 20.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, participaron en la segunda Marcha por la Dignidad en Madrid, para protestar contra la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta y exigir la convocatoria inmediata de elecciones generales, informaron medios internacionales.

Los manifestantes con pancartas: “¡Nuestro presidente [de Gobierno] es un delincuente!”, “¡Pedro Sánchez a prisión!” y “¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!” denunciaron la gestión del Gobierno en la crisis en la ciudad autónoma y exigieron la convocatoria de elecciones generales, publica el sitio Sputnik News.

El medio ruso (consultado por la Agencia Noticias Argentinas) agrega que la marcha fue convocada por la Sociedad Civil Española, que estimó la asistencia de 180.000 personas, diferencia sustancial con la que informó la Delegación del Gobierno.

A la protesta asistió el líder del partido Vox, Santiago Abascal, además de los dirigentes del Partido Popular con su secretario general, Miguel Tellado, a la cabeza.

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