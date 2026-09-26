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Cerca de 20.000 españoles se manifestaron en Madrid contra Pedro Sánchez

La segunda Marcha por la Dignidad protestó contra la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta y exigió elecciones inmediatas. Estuvo encabezada por dirigentes de la derecha.

26/09/2026 | 16:37Redacción Cadena 3

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Protesta en España.

FOTO: Protesta en España.

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Unas 20.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, participaron en la segunda Marcha por la Dignidad en Madrid, para protestar contra la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta y exigir la convocatoria inmediata de elecciones generales, informaron medios internacionales.

Los manifestantes con pancartas: “¡Nuestro presidente [de Gobierno] es un delincuente!”, “¡Pedro Sánchez a prisión!” y “¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!” denunciaron la gestión del Gobierno en la crisis en la ciudad autónoma y exigieron la convocatoria de elecciones generales, publica el sitio Sputnik News.

El medio ruso (consultado por la Agencia Noticias Argentinas) agrega que la marcha fue convocada por la Sociedad Civil Española, que estimó la asistencia de 180.000 personas, diferencia sustancial con la que informó la Delegación del Gobierno.

A la protesta asistió el líder del partido Vox, Santiago Abascal, además de los dirigentes del Partido Popular con su secretario general, Miguel Tellado, a la cabeza.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Madrid?
Cerca de 20.000 personas se manifestaron en Madrid en la segunda Marcha por la Dignidad.

¿Por qué se realizó la marcha?
La protesta fue en respuesta a la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta y para exigir elecciones anticipadas.

¿Quiénes convocaron la manifestación?
La marcha fue convocada por la Sociedad Civil Española.

¿Qué mensajes se vieron en las pancartas?
Los manifestantes llevaban pancartas con mensajes como "¡Pedro Sánchez a prisión!" y "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!".

¿Quiénes estuvieron presentes en la protesta?
Asistieron líderes de la derecha, como Santiago Abascal de Vox y Miguel Tellado del Partido Popular.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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