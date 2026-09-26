Verón critica la actuación del árbitro tras la derrota de Estudiantes ante Rosario Central

Buenos Aires, 26 de septiembre (NA) -- El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, expresó su descontento tras la derrota de su equipo ante Rosario Central en la final de la Copa Internacional. La queja principal de Verón se centró en la jugada del penal y la tardanza en el ingreso de los aficionados al estadio, lo que provocó que muchos ingresaran con el partido ya en curso.

En una historia compartida en Instagram, la "Brujita" manifestó su indignación: "Maltrataron a la gente y la impunidad para robarte es increíble... Innecesario, para esto nos traen hasta acá. Una puesta en escena ridícula". Además, reveló que tuvo un intercambio con el árbitro del partido, Darío Herrera, al final del encuentro, donde le dijo: "Le dije que dirigió bien".

Durante el partido, Verón mostró su descontento al aplaudir irónicamente cuando Herrera sancionó un penal a favor de Rosario Central, tras una falta de Leandro González Pírez sobre Enzo Copetti en el tiempo adicional. El penal fue ejecutado por el capitán del equipo rosarino, Ángel Di María, quien anotó el segundo gol que le dio la vuelta al partido, dejando el marcador 2-1 a favor del "Canalla". Verón utilizó sus redes sociales para cuestionar la validez de la jugada: "¿No es invasión?", planteando dudas sobre la correcta aplicación del reglamento: "El reglamento lo manejan como quieren".

En el cierre del encuentro, con Rosario Central liquidando el partido con un gol de Julián Fernández en un arco vacío, los festejos se tornaron tumultuosos. Antes de que Herrera diera por finalizado el encuentro, Verón bajó al campo de juego para confrontar al árbitro. En las imágenes de la transmisión, se puede escuchar a Verón decirle con furia: "Es toda tuya", aunque luego aclaró que, en realidad, le había felicitado por su actuación: "Dirigió muy bien. Creo que dije eso, no me acuerdo".