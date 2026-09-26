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Daniel Osvaldo sigue internado con compromiso pulmomar severo: qué se sabe de su salud

El exdelantero sufrió un derrame pleural en las últimas horas. Había sufrido fuertes dolores en la zona torácica, a la que se sumó una complicación circulatoria, por lo que fue derivado a un hospital en la zona de Lavallol.

26/09/2026 | 18:13Redacción Cadena 3

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Daniel Osvaldo, con pronóstico reservado.

FOTO: Daniel Osvaldo, con pronóstico reservado.

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El exfutbolista Daniel Osvaldo permanece internado en terapia intensiva, sedado y bajo estricta observación médica, con un compromiso pulmonar severo, luego de que le diagnosticaran en las últimas horas un derrame pleural, cuyo origen por el momento se desconoce.

Según informó el periodista Angel De Brito en sus redes sociales, Osvaldo había sufrido fuerte dolores en la zona torácica, a la que se sumó una complicación circulatoria, por lo que fue derivado este viernes a un hospital en la zona de Lavallol, al sur del conurbano, donde le practicaron una intervención.

Durante la misma los profesionales realizaron una biopsia, y luego confirmaron la necesidad de que continúe en cuidados intensivos, ya que padece un compromiso pulmonar severo. Además, De Brito informó que el ex delantero no tiene obra social, y que en estos momentos está acompañado por sus hermanos, Valeria y Jonhy.

Antes de este episodio, Osvaldo estaba abocado a sus proyectos musicales y además participaba en un ciclo de entrevistas por streaming.

El exjugador, de 40 años, vistió las camisetas de Huracán, Espanyol de Barcelona, Roma, Juventus, Boca y Banfield, entre otros clubes, como así también la de la selección italiana, y tras su retiro se dedicó a la música y jugó esporádicamente algunos torneos de fútbol senior.

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Lectura rápida

¿Quién está internado? El ex futbolista Daniel Osvaldo.

¿Cuál es su estado de salud? Se encuentra en terapia intensiva con un compromiso pulmonar severo.

¿Qué le ocurrió recientemente? Le diagnosticaron un derrame pleural y tuvo complicaciones circulatorias.

¿Dónde fue atendido? Fue trasladado a un hospital en Lavallol, al sur del conurbano bonaerense.

¿Qué actividades realizaba antes de su internación? Estaba enfocado en sus proyectos musicales y en un ciclo de entrevistas por streaming.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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