TC Pick Up: En un Balcarce a pleno, Werner logró la pole con la Foton sobre Azar y Canapino

Un Mariano Werner imparable le puso su nombre y el de Foton a la pole position de la reinauguración del Autódromo Juan Manuel Fangio -4.300 mts.- de Balcarce, con el TC Pick Up de ACTC disputando su 8ª Fecha del calendario y la 1ª de la Copa de Oro Shell V-Power, que el mismo entrerriano encabeza. Sus escoltas fueron Diego Azar -Toyota- y Agustín Canapino -Chevrolet-.

Una verdadera multitud siguió las alternativas de la clasificación que comenzó a las 16:10 hs., cuando el viento crecía en intensidad y las nubes cubrían ligeramente el cielo, en la pista puesta en valor con enormes reformas que la dotaron de la seguridad requerida por el Departamento de Circuitos para poner fin a 15 años de inactividad nacional.

En su diagrama de fases, la Clasificación 1 tuvo adelante a Azar, seguido por Hernán Palazzo -Toyota-, que parecía haber dejado atrás los problemas con una falla eléctrica de los entrenamientos. Este primer paso dejaba eliminados al 'Bocha' José Ciantini -Toyota-, a Tobías Martínez -Chevrolet- con problemas de motor y a Gustavo Tadei (h) que no pudo completar un giro.

En la Clasificación 2, Werner dio la primera muestra de un posible dominio, postergando a Palazzo, que quedaba como escolta, otra vez. Azar, Dianda, Fritzler, Diego Ciantini -Ford-, un sorprendente 'Gurí'Martínez -Ford- que se metía 7° con la última vuelta, atacando con todo la chicana, Canapino y Lucas Valle -Toyota-, pasaba de etapa. Mientras, los eliminados eran Ignacio Faín -Ford- con rotura de motor, Diego De Carlo -VW-, Tomás Abdala -Ford-, Thomas Ricciardi -Ford- y Gastón Mazzacane -Foton-, sin poder ingresar a la final de los mejores diez.

La definición en Clasificación 3 fue vibrante, porque Azar y Canapino se sacaban chispas con sus parciales, con Otto Fritzler -Toyota- rondando cerca. Pero esto fue hasta que apareció Werner con una vuelta tan contundente que le quitó 0.943s al de Del Viso y 0.945s al de Arrecifes, que quedaron separados entre ellos por solo 0.002s. Fritzler, Dianda, D. Ciantini, Santiago Mangoni -Chevrolet-, Palazzo y O. Martínez, fue el orden final con el que los diez mejores, se dividirán entre pares e impares para las series de mañana.

La Clasificación del TCPK en Balcarce

Las grillas quedaron de esta forma:

El programa del domingo de TCPK en Balcarce

Domingo 27 de septiembre

11.35 a 11.45 – 1ª Serie TCPU – 5 vueltas

12.00 a 12.10 – 2ª Serie TCPU – 5 vueltas

14.10 a 14.50 – Final TCPU – 20 vueltas o 40 minutos

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Balcarce, Pcia. de Buenos Aires. Fotos: C3M y ACTC Prensa