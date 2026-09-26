TC Pick Up: En un Balcarce a pleno, Werner logró la pole con la Foton sobre Azar y Canapino
La serie de camionetas de ACTC vivió como una fiesta la reinauguración del 'Fangio', con una multitud que disfrutó de una excelente jornada clasificatoria. Se espera aún más público para el domingo.
26/09/2026 | 18:40Redacción Cadena 3
FOTO: Werner, flanqueado por sus escolta Azar y Canapino, en Balcarce
Un Mariano Werner imparable le puso su nombre y el de Foton a la pole position de la reinauguración del Autódromo Juan Manuel Fangio -4.300 mts.- de Balcarce, con el TC Pick Up de ACTC disputando su 8ª Fecha del calendario y la 1ª de la Copa de Oro Shell V-Power, que el mismo entrerriano encabeza. Sus escoltas fueron Diego Azar -Toyota- y Agustín Canapino -Chevrolet-.
Una verdadera multitud siguió las alternativas de la clasificación que comenzó a las 16:10 hs., cuando el viento crecía en intensidad y las nubes cubrían ligeramente el cielo, en la pista puesta en valor con enormes reformas que la dotaron de la seguridad requerida por el Departamento de Circuitos para poner fin a 15 años de inactividad nacional.
En su diagrama de fases, la Clasificación 1 tuvo adelante a Azar, seguido por Hernán Palazzo -Toyota-, que parecía haber dejado atrás los problemas con una falla eléctrica de los entrenamientos. Este primer paso dejaba eliminados al 'Bocha' José Ciantini -Toyota-, a Tobías Martínez -Chevrolet- con problemas de motor y a Gustavo Tadei (h) que no pudo completar un giro.
En la Clasificación 2, Werner dio la primera muestra de un posible dominio, postergando a Palazzo, que quedaba como escolta, otra vez. Azar, Dianda, Fritzler, Diego Ciantini -Ford-, un sorprendente 'Gurí'Martínez -Ford- que se metía 7° con la última vuelta, atacando con todo la chicana, Canapino y Lucas Valle -Toyota-, pasaba de etapa. Mientras, los eliminados eran Ignacio Faín -Ford- con rotura de motor, Diego De Carlo -VW-, Tomás Abdala -Ford-, Thomas Ricciardi -Ford- y Gastón Mazzacane -Foton-, sin poder ingresar a la final de los mejores diez.
La definición en Clasificación 3 fue vibrante, porque Azar y Canapino se sacaban chispas con sus parciales, con Otto Fritzler -Toyota- rondando cerca. Pero esto fue hasta que apareció Werner con una vuelta tan contundente que le quitó 0.943s al de Del Viso y 0.945s al de Arrecifes, que quedaron separados entre ellos por solo 0.002s. Fritzler, Dianda, D. Ciantini, Santiago Mangoni -Chevrolet-, Palazzo y O. Martínez, fue el orden final con el que los diez mejores, se dividirán entre pares e impares para las series de mañana.
La Clasificación del TCPK en Balcarce
Las grillas quedaron de esta forma:
El programa del domingo de TCPK en Balcarce
Domingo 27 de septiembre
11.35 a 11.45 – 1ª Serie TCPU – 5 vueltas
12.00 a 12.10 – 2ª Serie TCPU – 5 vueltas
14.10 a 14.50 – Final TCPU – 20 vueltas o 40 minutos
Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Balcarce, Pcia. de Buenos Aires. Fotos: C3M y ACTC Prensa